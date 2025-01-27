Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения стали необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», ожидавшей, что шиитское движение «Хезболла» будет воевать на ее стороне.