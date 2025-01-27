Израиль и Ливан продлили режим прекращения огня до 18 февраля
Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном продлено до 18 февраля. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Кроме того, власти Ливана, Израиля и США планируют провести переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 г.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что еврейское государство согласилось на прекращение огня с Ливаном. Причинами этого решения стали необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», ожидавшей, что шиитское движение «Хезболла» будет воевать на ее стороне.
28 ноября Нетаньяху приказал ЦАХАЛ быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. С 26 ноября израильская армия неоднократно атаковала южные районы Ливана из-за предполагаемой активности «Хезболлы».