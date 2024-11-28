Нетаньяху приказал армии Израиля подготовиться к «полномасштабной войне»

Кроме того, Нетаньяху заявил, что согласен на прекращение огня в секторе Газа, но не на окончание войны. «Я не позволю партии [«Хамасу»] перевооружиться. Наша цель на севере отличается от цели на юге, условия тоже отличаются. Но ответ ясен: я готов к прекращению огня на юге, и мы думаем, что сможем добиться освобождения заложников», – сказал он.