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Нетаньяху приказал армии Израиля подготовиться к «полномасштабной войне»

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии страны быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. Об этом он заявил в интервью журналисту Яакову Бардуго на 14 канале израильского телевидения.

«Что мы будем делать во время прекращения огня? Прежде всего мы вооружимся», – также сообщил он. По его словам, Израиль планирует получить оружие из США.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что согласен на прекращение огня в секторе Газа, но не на окончание войны. «Я не позволю партии [«Хамасу»] перевооружиться. Наша цель на севере отличается от цели на юге, условия тоже отличаются. Но ответ ясен: я готов к прекращению огня на юге, и мы думаем, что сможем добиться освобождения заложников», – сказал он.

26 ноября Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он перечислил три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы ЦАХАЛ, а также необходимость разделения фронтов и изоляции «Хамаса», который рассчитывал, что «Хезболла» будет воевать на его стороне.

После армия Израиля 28 ноября нанесла авиаудар по южной части Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что там была зафиксирована активность «Хезболлы». Согласно заявлению ливанской армии, ЦАХАЛ нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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