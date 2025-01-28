Мирошник: Киев за год выпустил по гражданским объектам РФ 87 885 боеприпасов

«Всего в 2024 г., по самым скромным, верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты. Но это лишь верхушка айсберга: по мере освобождения территории от присутствия украинского режима и проведения следственных действий эта цифра неумолимо увеличивается», – заявил дипломат.