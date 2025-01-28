Мирошник: Киев за год выпустил по гражданским объектам РФ 87 885 боеприпасов
Как минимум 87 885 боеприпасов выпустила Украина по российским гражданским объектам в 2024 г. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В среднем, это по 240 ударов ежесуточно с использованием всего доступного арсенала вооружений, поставляемого Западом», – пояснил Мирошник.
Как он отметил, наиболее разрушительным и травматичным оружием, применяемым Вооруженными силами Украины против мирных жителей, являются артиллерийские снаряды калибра 155 мм, оснащенные осколочно-фугасными и кассетными боевыми частями. Более 2200 гражданских лиц, 40% всех пострадавших, получили ранения или погибли из-за осколков этих снарядов, которые были произведены в Соединенных Штатах, Германии или Южной Корее. Мирошник подчеркнул, что среди стран, активно занимающихся закупками данного вооружения на международном уровне, особенно выделяется Чехия.
На втором месте среди вооружений, чаще всего применяемых для убийства и нанесения увечий гражданским лицам, – ударные беспилотные летательные аппараты. К концу года количество пострадавших от атак БПЛА среди гражданского населения удвоилось. За этот период из-за ударов дронов пострадал как минимум 1481 мирный житель. В результате атак украинских беспилотников погибли 210 человек, в том числе 11 детей.
«Всего в 2024 г., по самым скромным, верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты. Но это лишь верхушка айсберга: по мере освобождения территории от присутствия украинского режима и проведения следственных действий эта цифра неумолимо увеличивается», – заявил дипломат.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.