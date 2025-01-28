Премьер Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку на фоне протестов в стране

Студенческие протесты в Сербии продолжаются с 6 ноября 2024 г. Акции начались в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, которого протестующие считают виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в сербском городе Нови-Саде. Тогда обрушилась часть здания железнодорожного вокзала, погибли 15 человек.