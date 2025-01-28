Премьер Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку на фоне протестов в стране
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич собирается подать в отставку на фоне протестных акций в стране. Об этом сообщает сербское издание «Вечерне новости».
По его данным, Вучевич объявит об уходе с должности в ходе экстренной пресс-конференции, которая состоится 28 января в 11:00 по местному времени (13:00 мск).
Студенческие протесты в Сербии продолжаются с 6 ноября 2024 г. Акции начались в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, которого протестующие считают виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в сербском городе Нови-Саде. Тогда обрушилась часть здания железнодорожного вокзала, погибли 15 человек.
Протестующие требуют отставки Вучевича, бывшего мэра Нови-Сада (с 2012 по 2022 г.). и действующего мэра Милана Джурича, а также ареста допустивших ошибки при реконструкции вокзала и раскрытия контракта с китайскими компаниями.
27 января Вучич на фоне продолжающихся протестов анонсировал срочное обновление состава правительства. Он заявил, что ожидает, что свои посты покинут более половины министров. В тот же день протестующие провели 24-часовую акцию, перекрыв одну из автомобильных развязок Белграда, писал ТАСС.