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Премьер Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку на фоне протестов в стране

Ведомости

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич собирается подать в отставку на фоне протестных акций в стране. Об этом сообщает сербское издание «Вечерне новости».

По его данным, Вучевич объявит об уходе с должности в ходе экстренной пресс-конференции, которая состоится 28 января в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Студенческие протесты в Сербии продолжаются с 6 ноября 2024 г. Акции начались в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, которого протестующие считают виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в сербском городе Нови-Саде. Тогда обрушилась часть здания железнодорожного вокзала, погибли 15 человек.

Протестующие требуют отставки Вучевича, бывшего мэра Нови-Сада (с 2012 по 2022 г.). и действующего мэра Милана Джурича, а также ареста допустивших ошибки при реконструкции вокзала и раскрытия контракта с китайскими компаниями.

27 января Вучич на фоне продолжающихся протестов анонсировал срочное обновление состава правительства. Он заявил, что ожидает, что свои посты покинут более половины министров. В тот же день протестующие провели 24-часовую акцию, перекрыв одну из автомобильных развязок Белграда, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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