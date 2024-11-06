В Сербии начались протесты после трагедии на вокзале Нови-Сада
Тысячи жителей сербского Нови-Сада вышли на протесты после обрушения части здания вокзала 1 ноября. Об этом пишет издание Danas.
Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича, который 10 лет занимал пост мэра Нови-Сада (с 2012 по 2022 гг.), и действующего мэра Милана Джурича. Среди других требований – арест допустивших ошибки при реконструкции вокзала и раскрытие контракта с китайскими компаниями.
Телеканал N1 сообщает, что протест, который начинался как мирный митинг, перешел к беспорядкам. По данным канала, к мирным протестующим присоединились люди в масках с бейсбольными битами и факелами. Они также напали на журналистов, повредив камеру. Группа людей в масках атаковала здания местного кинотеатра и мэрии, снесла строительные ограждения. N1 сообщило о пожаре в здании мэрии.
Danas пишет, что вечером 5 ноября в Нови-Сад прибыл президент страны Александр Вучич. При этом уточняется, что визит был запланирован до протестов для участия в интервью на местном телевидении.
1 ноября произошло обрушение части здания вокзала в сербском городе Нови-Сад, в результате которого погибли 14 человек. Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днем траура. Президент РФ Владимир Путин выразил сербскому лидеру Вучичу соболезнования в связи с гибелью людей.