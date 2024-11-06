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В Сербии начались протесты после трагедии на вокзале Нови-Сада

Ведомости

Тысячи жителей сербского Нови-Сада вышли на протесты после обрушения части здания вокзала 1 ноября. Об этом пишет издание Danas.

Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича, который 10 лет занимал пост мэра Нови-Сада (с 2012 по 2022 гг.), и действующего мэра Милана Джурича. Среди других требований – арест допустивших ошибки при реконструкции вокзала и раскрытие контракта с китайскими компаниями.

Телеканал N1 сообщает, что протест, который начинался как мирный митинг, перешел к беспорядкам. По данным канала, к мирным протестующим присоединились люди в масках с бейсбольными битами и факелами. Они также напали на журналистов, повредив камеру. Группа людей в масках атаковала здания местного кинотеатра и мэрии, снесла строительные ограждения. N1 сообщило о пожаре в здании мэрии.

Danas пишет, что вечером 5 ноября в Нови-Сад прибыл президент страны Александр Вучич. При этом уточняется, что визит был запланирован до протестов для участия в интервью на местном телевидении.

1 ноября произошло обрушение части здания вокзала в сербском городе Нови-Сад, в результате которого погибли 14 человек. Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днем траура. Президент РФ Владимир Путин выразил сербскому лидеру Вучичу соболезнования в связи с гибелью людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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