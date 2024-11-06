В Сербии начались протесты после трагедии на вокзале Нови-Сада

Телеканал N1 сообщает, что протест, который начинался как мирный митинг, перешел к беспорядкам. По данным канала, к мирным протестующим присоединились люди в масках с бейсбольными битами и факелами. Они также напали на журналистов, повредив камеру. Группа людей в масках атаковала здания местного кинотеатра и мэрии, снесла строительные ограждения. N1 сообщило о пожаре в здании мэрии.