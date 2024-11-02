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Путин выразил соболезнования после гибели людей при обрушении вокзала в Сербии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил сербскому лидеру Александару Вучичу соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении части здания вокзала в городе Нови-Сад. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на вокзале города Нови-Сад. Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии», – отметил Путин.

Президент России попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

1 ноября в Нови-Саде после обрушения части здания вокзала были обнаружены 14 погибших. Из-за полученных травм в Клинический центр региона были доставлены три человека. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич выразил соболезнования семьям погибших и указал, что в ближайшие дни будет обсуждаться, кто несет ответственность за инцидент.

2 ноября объявлено в Сербии национальным днем траура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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