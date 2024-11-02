Путин выразил соболезнования после гибели людей при обрушении вокзала в Сербии

1 ноября в Нови-Саде после обрушения части здания вокзала были обнаружены 14 погибших. Из-за полученных травм в Клинический центр региона были доставлены три человека. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич выразил соболезнования семьям погибших и указал, что в ближайшие дни будет обсуждаться, кто несет ответственность за инцидент.