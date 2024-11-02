Путин выразил соболезнования после гибели людей при обрушении вокзала в Сербии
Президент РФ Владимир Путин выразил сербскому лидеру Александару Вучичу соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении части здания вокзала в городе Нови-Сад. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием на вокзале города Нови-Сад. Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии», – отметил Путин.
Президент России попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
1 ноября в Нови-Саде после обрушения части здания вокзала были обнаружены 14 погибших. Из-за полученных травм в Клинический центр региона были доставлены три человека. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич выразил соболезнования семьям погибших и указал, что в ближайшие дни будет обсуждаться, кто несет ответственность за инцидент.
2 ноября объявлено в Сербии национальным днем траура.