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Число погибших после обрушения части здания вокзала в Сербии выросло до 14

Ведомости

14 погибших обнаружено после обрушения части здания вокзала в сербском городе Нови-Сад, пишет издательство Tanjug со ссылкой на прокуратуру города.

Из-за полученных травм в Клинический центр региона были доставлены три человека, личность которых еще не установлена, но известно, что это две женщины и один мужчина.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич выразил соболезнования семьям погибших в аварии и отметил, что в ближайшие дни будет обсуждаться, кто несет ответственность за ЧП на этом вокзале.

Ранее министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что обнаружено 13 тел, добавив, что службы не ожидают, что будут найдены другие жертвы.

Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днем траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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