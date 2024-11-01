Число погибших после обрушения части здания вокзала в Сербии выросло до 14
14 погибших обнаружено после обрушения части здания вокзала в сербском городе Нови-Сад, пишет издательство Tanjug со ссылкой на прокуратуру города.
Из-за полученных травм в Клинический центр региона были доставлены три человека, личность которых еще не установлена, но известно, что это две женщины и один мужчина.
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич выразил соболезнования семьям погибших в аварии и отметил, что в ближайшие дни будет обсуждаться, кто несет ответственность за ЧП на этом вокзале.
Ранее министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что обнаружено 13 тел, добавив, что службы не ожидают, что будут найдены другие жертвы.
Правительство Сербии объявило 2 ноября национальным днем траура.