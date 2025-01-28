Колокольцев: России начали массово отказывать в экстрадиции

В октябре 2024 г. Генпрокуратура России сообщила, что в прошлом году компетентные органы иностранных государств отказали стране в исполнении 27 запросов о правовой помощи. С 1 января по 20 сентября прошедшего года ими отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче, в том числе в 14 из них отказали по политическим мотивам. По 19 запросам страны не указали причины отказов.