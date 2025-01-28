Колокольцев: России начали массово отказывать в экстрадиции
Иностранные государства начали все чаще отказывать России в экстрадиции преступников. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.
Колокольцев обратил внимание на важность совместного противодействия политизации правоохранительной деятельности. По его словам, искусственно нагнетаемая политическая повестка часто является сиюминутной и создает благоприятную почву для криминала. В частности, это касается и ситуации, которая складывается в сфере экстрадиции.
«Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер. При этом совместная работа с монгольскими коллегами в рамках Интерпола не подвержена таким негативным моментам», – указал российский министр.
В этой связи Колокольцев поблагодарил коллегу из Монголии за оперативную организацию выдачи с территории страны разыскиваемой российскими правоохранителями гражданки РФ. 41-летняя жительница Читы обвиняется в не менее чем 100 фактах мошенничества при получении соцвыплат. По данным следствия, она с сообщницами изготавливали документы, содержащие ложные сведения, что позволяло женщинам использовать не по назначению средства господдержки, которые предназначались многодетным семьям. Россиянку вернули на родину в декабре 2024 г.
В октябре 2024 г. Генпрокуратура России сообщила, что в прошлом году компетентные органы иностранных государств отказали стране в исполнении 27 запросов о правовой помощи. С 1 января по 20 сентября прошедшего года ими отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче, в том числе в 14 из них отказали по политическим мотивам. По 19 запросам страны не указали причины отказов.