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Колокольцев: России начали массово отказывать в экстрадиции

Ведомости

Иностранные государства начали все чаще отказывать России в экстрадиции преступников. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом.

Колокольцев обратил внимание на важность совместного противодействия политизации правоохранительной деятельности. По его словам, искусственно нагнетаемая политическая повестка часто является сиюминутной и создает благоприятную почву для криминала. В частности, это касается и ситуации, которая складывается в сфере экстрадиции.

«Если ранее отказы зарубежных партнеров по запросам российской стороны были единичными и объективными, то теперь они политически мотивированы и приобрели массовый характер. При этом совместная работа с монгольскими коллегами в рамках Интерпола не подвержена таким негативным моментам», – указал российский министр.

В этой связи Колокольцев поблагодарил коллегу из Монголии за оперативную организацию выдачи с территории страны разыскиваемой российскими правоохранителями гражданки РФ. 41-летняя жительница Читы обвиняется в не менее чем 100 фактах мошенничества при получении соцвыплат. По данным следствия, она с сообщницами изготавливали документы, содержащие ложные сведения, что позволяло женщинам использовать не по назначению средства господдержки, которые предназначались многодетным семьям. Россиянку вернули на родину в декабре 2024 г.

В октябре 2024 г. Генпрокуратура России сообщила, что в прошлом году компетентные органы иностранных государств отказали стране в исполнении 27 запросов о правовой помощи. С 1 января по 20 сентября прошедшего года ими отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче, в том числе в 14 из них отказали по политическим мотивам. По 19 запросам страны не указали причины отказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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