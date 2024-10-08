Канада, Латвия и Швейцария отказали России в правовой помощи из-за политики

В частности, российской стороне семь раз отказали эти три страны. По три раза Латвия и Швейцария, один раз Канада. В ведомстве отказы связывают с русофобией. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии сообщило, что помощь российской стороне просто не может быть оказана.