Канада, Латвия и Швейцария отказали России в правовой помощи из-за политики
Генпрокуратура РФ сообщила, что Канада, Латвия и Швейцария отказались от исполнения запросов правовой помощи со стороны России по политическим мотивам. Соответствующее заявление российское ведомство опубликовало на сайте.
В частности, российской стороне семь раз отказали эти три страны. По три раза Латвия и Швейцария, один раз Канада. В ведомстве отказы связывают с русофобией. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии сообщило, что помощь российской стороне просто не может быть оказана.
«Ранее при отказах ведомство ссылалось на «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью», – сообщила Генпрокуратура.
Ведомство уточняет, что за 2024 г. компетентными органами иностранных государств отказано в исполнении 27 запросов о правовой помощи. С 1 января по 20 сентября 2024 г. ими отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче. 14 из них – также по политическим мотивам. По 19 запросам страны вообще не указали причины отказов.
Генпрокуратура сообщает о продолжении сотрудничества с компетентными органами Черногории, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Греции. По информации ведомства, за восемь месяцев текущего года были выданы 120 обвиняемых и исполнены 283 российских запроса о правовой помощи по уголовным делам.