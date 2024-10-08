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Канада, Латвия и Швейцария отказали России в правовой помощи из-за политики

Ведомости

Генпрокуратура РФ сообщила, что Канада, Латвия и Швейцария отказались от исполнения запросов правовой помощи со стороны России по политическим мотивам. Соответствующее заявление российское ведомство опубликовало на сайте.

В частности, российской стороне семь раз отказали эти три страны. По три раза Латвия и Швейцария, один раз Канада. В ведомстве отказы связывают с русофобией. Федеральное ведомство юстиции Швейцарии сообщило, что помощь российской стороне просто не может быть оказана.

«Ранее при отказах ведомство ссылалось на «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью», – сообщила Генпрокуратура.

Ведомство уточняет, что за 2024 г. компетентными органами иностранных государств отказано в исполнении 27 запросов о правовой помощи. С 1 января по 20 сентября 2024 г. ими отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче. 14 из них – также по политическим мотивам. По 19 запросам страны вообще не указали причины отказов.

Генпрокуратура сообщает о продолжении сотрудничества с компетентными органами Черногории, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Греции. По информации ведомства, за восемь месяцев текущего года были выданы 120 обвиняемых и исполнены 283 российских запроса о правовой помощи по уголовным делам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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