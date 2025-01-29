Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились продолжать давление на РФ

В Кремле 28 января заявили, что европейцы страдают из-за продления ЕС санкций против России. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.