Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились продолжать давление на РФ
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для завершения украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленного представителя ЕС.
Каллас и Рубио также обсудили укрепление сотрудничества между ЕС и США, общие внешнеполитические приоритеты и проблемы, связанные с Китаем, сообщил источник.
27 января министры иностранных дел Европейского союза согласовали продление санкций против России еще на полгода, сообщила Каллас на своей странице в соцсети X. По ее словам, продление ограничений продолжит лишать Москву доходов для продолжения военной операции на Украине.
В Кремле 28 января заявили, что европейцы страдают из-за продления ЕС санкций против России. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.