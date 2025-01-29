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Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС договорились продолжать давление на РФ

Ведомости

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для завершения украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленного представителя ЕС.

Каллас и Рубио также обсудили укрепление сотрудничества между ЕС и США, общие внешнеполитические приоритеты и проблемы, связанные с Китаем, сообщил источник.

«Хороший созвон с госсекретарем Рубио. Мы обсудили глобальные вопросы, в которых ЕС и США имеют общие интересы. <...> ЕС и США всегда сильнее вместе. С нетерпением жду скорой встречи с вами», – написала Каллас в соцсети X.

27 января министры иностранных дел Европейского союза согласовали продление санкций против России еще на полгода, сообщила Каллас на своей странице в соцсети X. По ее словам, продление ограничений продолжит лишать Москву доходов для продолжения военной операции на Украине.

В Кремле 28 января заявили, что европейцы страдают из-за продления ЕС санкций против России. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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