Песков: РФ минимизирует последствия рестрикций для продолжения торговли нефтью

США и Европа пытаются своими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления торговых сделок России в области энергоносителей. РФ принимает меры для минимизации их последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что Китай и Индия приостановили закупку российской нефти на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.