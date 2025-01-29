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Песков: РФ минимизирует последствия рестрикций для продолжения торговли нефтью

Ведомости

США и Европа пытаются своими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления торговых сделок России в области энергоносителей. РФ принимает меры для минимизации их последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что Китай и Индия приостановили закупку российской нефти на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

«Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю, последовательно продолжать работать в этом направлении», – пояснил Песков.

28 января агентство Reuters писало, что торговля российской нефтью с Китаем и Индией якобы приостанавливается из-за санкций, повышающих стоимость доставки. 10 января Вашингтон ввел новые санкции, нацеленные на российскую цепочку поставок нефти, что привело к резкому росту цен на фрахт танкеров, поскольку некоторые покупатели и порты в Китае и Индии отказались от судов, попавших под санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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