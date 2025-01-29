Песков: РФ минимизирует последствия рестрикций для продолжения торговли нефтью
США и Европа пытаются своими незаконными рестрикциями возводить препоны для осуществления торговых сделок России в области энергоносителей. РФ принимает меры для минимизации их последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что Китай и Индия приостановили закупку российской нефти на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.
«Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю, последовательно продолжать работать в этом направлении», – пояснил Песков.
28 января агентство Reuters писало, что торговля российской нефтью с Китаем и Индией якобы приостанавливается из-за санкций, повышающих стоимость доставки. 10 января Вашингтон ввел новые санкции, нацеленные на российскую цепочку поставок нефти, что привело к резкому росту цен на фрахт танкеров, поскольку некоторые покупатели и порты в Китае и Индии отказались от судов, попавших под санкции.