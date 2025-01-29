В Израиле сообщили о получении списка заложников от «Хамаса»
Тель-Авив получил список заложников от палестинской группировки «Хамас», их должны освободить 30 января. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
«Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена "Хамаса" завтра. Подробные комментарии будут даны после уведомления семей», – говорится в сообщении.
19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.
Вечером 19 января «Хамас» передал Израилю троих заложниц – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Все они были похищены палестинскими боевиками 7 октября 2023 г. Израиль освободил 90 палестинских заключенных.