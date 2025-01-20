Израиль и «Хамас» провели первый обмен в рамках соглашения о перемирии

The Times of Israel со ссылкой на израильское управление тюрем пишет, что Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в обмен на трех заложников из Газы. Среди тех, кто был освобожден – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, отождествление себя с терроризмом и нарушение общественного порядка. Всего в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня планируется освободить почти 2000 заключенных.