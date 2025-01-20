Израиль и «Хамас» провели первый обмен в рамках соглашения о перемирии

Израиль и «Хамас» провели первый обмен в рамках соглашения о перемирииТроих израильских заложниц обменяли на 90 палестинских заключенных
Израиль и «Хамас» провели первый обмен заложниками в рамках соглашения о перемирии. Вечером 19 января были освобождены похищенные 7 октября 2023 г. Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Красный Крест передал их Армии обороны Израиля в районе коридора Нецарим.
Портал Ynet добавляет, что освобожденные заложницы получили от «Хамас» прощальные подарки – сумку с сувенирами из Газы. После воссоединения с родными девушек доставили вертолетом в больницу Шиба Тель-Хашомер, которая была специально подготовлена для их приема.
Русскоязычный канал МИД Израиля сообщает, что Дамари потеряла два пальца, когда была ранена боевиками «Хамас» 7 октября 2023 г.
The Times of Israel со ссылкой на израильское управление тюрем пишет, что Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в обмен на трех заложников из Газы. Среди тех, кто был освобожден – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, отождествление себя с терроризмом и нарушение общественного порядка. Всего в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня планируется освободить почти 2000 заключенных.
Al Jazeera со ссылкой на представителя гражданской обороны Газы Махмуда Басала уточняет, что по меньшей мере 19 человек были убиты и 36 ранены в результате израильских атак на Газу из-за задержки прекращения огня примерно на три часа. Один человек был убит в Рафахе, шесть – в Хан-Юнисе, девять – в городе Газа и трое – на севере.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен палестинских заключенных. В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого палестинские боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.
По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.
Военные действия в секторе Газа начались после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 800 человек.