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Израиль и «Хамас» провели первый обмен в рамках соглашения о перемирии

Троих израильских заложниц обменяли на 90 палестинских заключенных
Дарья Снегова
Максим Цуланов
AP
AP

Израиль и «Хамас» провели первый обмен заложниками в рамках соглашения о перемирии. Вечером 19 января были освобождены похищенные 7 октября 2023 г. Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Красный Крест передал их Армии обороны Израиля в районе коридора Нецарим.

Портал Ynet добавляет, что освобожденные заложницы получили от «Хамас» прощальные подарки – сумку с сувенирами из Газы. После воссоединения с родными девушек доставили вертолетом в больницу Шиба Тель-Хашомер, которая была специально подготовлена для их приема.

Русскоязычный канал МИД Израиля сообщает, что Дамари потеряла два пальца, когда была ранена боевиками «Хамас» 7 октября 2023 г.

The Times of Israel со ссылкой на израильское управление тюрем пишет, что Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в обмен на трех заложников из Газы. Среди тех, кто был освобожден – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, отождествление себя с терроризмом и нарушение общественного порядка. Всего в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня планируется освободить почти 2000 заключенных.

Al Jazeera со ссылкой на представителя гражданской обороны Газы Махмуда Басала уточняет, что по меньшей мере 19 человек были убиты и 36 ранены в результате израильских атак на Газу из-за задержки прекращения огня примерно на три часа. Один человек был убит в Рафахе, шесть – в Хан-Юнисе, девять – в городе Газа и трое – на севере.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен палестинских заключенных. В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого палестинские боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.

По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.

Военные действия в секторе Газа начались после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильские военные начали операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 800 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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