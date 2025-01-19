Министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир уйдет с поста из-за сделки с «Хамасом»

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Нетаньяху предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка. Армия обороны Израиля заявила, что продолжит действовать в анклаве и наносить удары по объектам боевиков. Позднее в тот же день стало известно, что «Хамас» передал Израилю через посредников список заложников, которых должны отпустить 19 января, речь идет о трех женщинах.