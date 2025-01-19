Министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир уйдет с поста из-за сделки с «Хамасом»
Правая партия «Оцма Йехудит» («Еврейская сила») покидает правительственную коалицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения с группировкой «Хамас». Заявление об отставке подает и лидер партии министр национальной безопасности Бен Гвир, сообщает со ссылкой на заявление партии The Times of Israel.
Партия выполнила обещание покинуть коалицию в случае одобрения Израилем соглашения о прекращении огня с палестинской группировкой, пишет издание. «Для нас слово – это слово. Мы не пойдем на безрассудную сделку!» – заявил также Гвир в своем Telegram-канале.
Об отставке объявили, как следует из заявления «Оцма Йехудит», министр национальной безопасности Бен Гвир, министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху и министр развития Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. По мнению Гвира, прекращение огня в секторе Газа представляет собой «полную победу терроризма». Он добавил, что партия не вернется за стол переговоров без полной победы над «Хамасом» и «полной реализации целей войны». Депутаты Кнессета Цвика Фогель, Лимор Сон Хар-Мелех и Ицхак Кройзер также подали председателю коалиции заявления об отставке со своих должностей в различных комитетах, говорится в заявлении.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Нетаньяху предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка. Армия обороны Израиля заявила, что продолжит действовать в анклаве и наносить удары по объектам боевиков. Позднее в тот же день стало известно, что «Хамас» передал Израилю через посредников список заложников, которых должны отпустить 19 января, речь идет о трех женщинах.