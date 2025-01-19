Израиль объявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой находятся на финальной стадии. Через два дня, 16 января, соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе. С решением израильских властей оказались несогласны в правой партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила»). Ее лидер министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупредил, что в случае заключения соглашения партия покинет правительственную коалицию Нетаньяху. В результате 19 января он и еще два министра объявили об отставке, а Бен-Гвир сообщил, что партия не вернется за стол переговоров до полной победы над «Хамасом».