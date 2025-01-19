Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Израиль объявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

«Хамас» передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января
Полина Худякова
ЦАХАЛ
ЦАХАЛ

Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (12:15 мск), сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию политика.

Израиль ранее получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января в рамках соглашения с палестинской группировкой «Хамас». В канцелярии заявили, что службы безопасности после этого «проверяют детали», а координатор по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш проинформировал семьи заложников через представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Премьер-министр еврейского государства предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка. «Хамас» объяснил задержку с передачей Израилю имен первых трех заложников техническими проблемами на местах, в движении при этом подтвердили «приверженность условиям соглашения».

14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой находятся на финальной стадии. Через два дня, 16 января, соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе. С решением израильских властей оказались несогласны в правой партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила»). Ее лидер министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупредил, что в случае заключения соглашения партия покинет правительственную коалицию Нетаньяху. В результате 19 января он и еще два министра объявили об отставке, а Бен-Гвир сообщил, что партия не вернется за стол переговоров до полной победы над «Хамасом».

В первый день действия сделки «Хамас» пообещал отпустить трех женщин. The Times of Israel сообщило со ссылкой на брата одной из заложниц, что 19 января на свободе должна оказаться 24-летняя Роми Гонен. По его словам, девушка «есть в списке». По информации издания, Гонен во время фестиваля 7 октября 2023 г. попала под обстрел и была взята в заложники боевиками, а трое ее друзей в тот день погибли.

Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. Государственная информационная служба Египта сообщила 19 января, что Израиль освободит из тюрем 90 палестинских женщин-заключенных, а еврейскому государству боевики передадут трех женщин.

В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. Посольство Израиля в России сообщало, что его отец был убит нападавшими, а остальных членов семьи отпустили из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных