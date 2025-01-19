Израиль объявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе«Хамас» передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января
Прекращение огня в секторе Газа вступает в силу в 11:15 (12:15 мск), сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию политика.
Израиль ранее получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января в рамках соглашения с палестинской группировкой «Хамас». В канцелярии заявили, что службы безопасности после этого «проверяют детали», а координатор по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш проинформировал семьи заложников через представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Премьер-министр еврейского государства предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка. «Хамас» объяснил задержку с передачей Израилю имен первых трех заложников техническими проблемами на местах, в движении при этом подтвердили «приверженность условиям соглашения».
14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой находятся на финальной стадии. Через два дня, 16 января, соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе. С решением израильских властей оказались несогласны в правой партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила»). Ее лидер министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупредил, что в случае заключения соглашения партия покинет правительственную коалицию Нетаньяху. В результате 19 января он и еще два министра объявили об отставке, а Бен-Гвир сообщил, что партия не вернется за стол переговоров до полной победы над «Хамасом».
В первый день действия сделки «Хамас» пообещал отпустить трех женщин. The Times of Israel сообщило со ссылкой на брата одной из заложниц, что 19 января на свободе должна оказаться 24-летняя Роми Гонен. По его словам, девушка «есть в списке». По информации издания, Гонен во время фестиваля 7 октября 2023 г. попала под обстрел и была взята в заложники боевиками, а трое ее друзей в тот день погибли.
Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. Государственная информационная служба Египта сообщила 19 января, что Израиль освободит из тюрем 90 палестинских женщин-заключенных, а еврейскому государству боевики передадут трех женщин.
В рамках соглашения ожидается освобождение россиянина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. Посольство Израиля в России сообщало, что его отец был убит нападавшими, а остальных членов семьи отпустили из плена в рамках первой сделки по освобождению заложников. По данным СМИ, в Газе удерживаются 98 пленных, из которых 94 человека были захвачены во время нападения радикальной группировки на Израиль 7 октября 2023 г., а четверо удерживаются в анклаве с 2014 г.