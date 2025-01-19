Нетаньяху: прекращение огня не начнется до получения Израилем списка заложников«Хамас» все еще не назвал имена трех заложников, которые должны быть освобождены первыми
Запланированное прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка «Хамас». Об этом со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает телеканал N12.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. «Хамас» все еще не назвал имена трех похищенных женщин, которые должны быть освобождены первыми. Канцелярия премьера опубликовала заявление за час до начала вступления соглашения в силу.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел ночью оценку безопасности в связи с задержкой в получении списка заложников, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр дал указание Армии обороны Израиля, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который "Хамас" обязался предоставить», – говорится в нем.
Израиль, как отмечается, уже направил список террористов, которые будут освобождены в рамках соглашения. Нетаньяху заявил, что Израиль «не потерпит нарушений соглашения».
14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой находятся на финальной стадии. Соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе 16 января.