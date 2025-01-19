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Нетаньяху: прекращение огня не начнется до получения Израилем списка заложников

«Хамас» все еще не назвал имена трех заложников, которые должны быть освобождены первыми
Ведомости

Запланированное прекращение огня в секторе Газа не вступит в силу, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который обязалась предоставить палестинская группировка «Хамас». Об этом со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщает телеканал N12.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно начать действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. «Хамас» все еще не назвал имена трех похищенных женщин, которые должны быть освобождены первыми. Канцелярия премьера опубликовала заявление за час до начала вступления соглашения в силу.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел ночью оценку безопасности в связи с задержкой в получении списка заложников, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр дал указание Армии обороны Израиля, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который "Хамас" обязался предоставить», – говорится в нем.

Израиль, как отмечается, уже направил список террористов, которые будут освобождены в рамках соглашения. Нетаньяху заявил, что Израиль «не потерпит нарушений соглашения».

14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой находятся на финальной стадии. Соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе 16 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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