Нетаньяху: прекращение огня не начнется до получения Израилем списка заложников

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел ночью оценку безопасности в связи с задержкой в получении списка заложников, которые, как ожидается, будут освобождены. Премьер-министр дал указание Армии обороны Израиля, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобожденных заложников, который "Хамас" обязался предоставить», – говорится в нем.