Израиль выпустит из тюрем 90 палестинок в обмен на освобождение трех заложниц
Израиль 19 января освободит из тюрем 90 палестинских женщин-заключенных, в обмен группировка «Хамас» обязалась вернуть в этот же день трех израильских заложниц, передает государственная информационная служба Египта.
«В обмен из израильских тюрем будут освобождены 90 палестинок», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь военного крыла «Хамаса» – бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» – Абу Обайда сообщил ранее, что 19 января будут освобождены пленные женщины Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, пишет также Egypt Today. Их обменяют, как сообщало израильское министерство юстиции, на «около 95 палестинских заключенных».
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск), но вступило в силу с опозданием на несколько часов. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных.