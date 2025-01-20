Сколько продлится режим прекращения огня в секторе Газа

Перемирие в Газе не продлится долго и после истечения первого этапа боевые действия в анклаве могут возобновиться, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, заминка «Хамас» с предоставлением Израилю имен трех заложников связана с проблемой своевременного определения их точного местонахождения: часть заложников палестинцы удерживают в подземных тоннелях, а другая содержится в палестинских семьях. «Процесс их поиска занимает время. Сами условия сделки достаточно зыбкие, а выполнение последующих этапов соглашения сложны для исполнения обеими сторонами. Поэтому я не исключаю, что если «Хамас» обнаружит менее 33 израильских пленных на первом этапе, то израильская армия, воспользовавшись этим предлогом, возобновит боевые действия», – объяснил эксперт.