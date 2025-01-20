Сколько продлится режим прекращения огня в секторе Газа

Сколько продлится режим прекращения огня в секторе ГазаЭто соглашение до последнего момента было под угрозой срыва
В секторе Газа 19 января в 11.15 по местному времени (12.15 мск) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Изначально он должен был начаться в 9.30 мск, но еврейское государство отложило его вступление до получения от исламистов списка освобождаемых израильских заложников и продолжило воздушные удары по палестинскому анклаву. В «Хамас» объяснили причину этой задержки «техническими причинами».
Из-за задержки в выполнении условий перемирия за последние пару часов израильская армия провела артиллерийский обстрел и нанесла несколько ударов с использованием беспилотников по объектам «Хамас» в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. За время атаки по анклаву погибло восемь палестинцев, передало впоследствии Агентство гражданской обороны, контролируемое «Хамас».
Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, в течение этого периода «Хамас» освободит 33 израильских заложника в обмен на более 1890 палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Одновременно Израиль постепенно начнет вывод своих военных подразделений из Газы, кроме Филадельфийского коридора (на границе между Египтом и Газой), и позволит гуманитарным организациям увеличить поток гуманитарных грузов в анклав. Условия последующих этапов представители Израиля и «Хамас» согласуют позднее.
Телеканал NBC со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщил, что избранный президент Дональд Трамп рассматривает вариант переселения части из 2 млн палестинских беженцев в Индонезию, пока будет происходить восстановление опустошенной войной Газы. Для этого новый спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассматривает вариант визита в палестинский анклав в ближайшее время. До сих пор соседние с Газой арабские страны категорически отказывались принимать палестинских беженцев.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамас» вызвало критику со стороны ряда правых членов правящей коалиции в адрес Нетаньяху. Сразу после вступления в силу сделки министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и члены его партии «Оцма Йехудит» («Еврейское превосходство», 6 мандатов из 120 в парламенте) объявили о выходе из правительства. А до этого пригрозили покинуть кабинет также три члена партии «Религиозный сионизм» (7 мандатов) – министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальных миссий Орит Строк, министр алии (репатриации евреев в Израиль) и интеграции Офир Софер, а также член правящей партии «Ликуд» (32 мандата), министр по делам диаспоры Амихай Чикли. Одновременно сторонники правых партий устроили беспорядки в Иерусалиме, протестуя против сделки с «Хамас».
Перемирие в Газе не продлится долго и после истечения первого этапа боевые действия в анклаве могут возобновиться, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, заминка «Хамас» с предоставлением Израилю имен трех заложников связана с проблемой своевременного определения их точного местонахождения: часть заложников палестинцы удерживают в подземных тоннелях, а другая содержится в палестинских семьях. «Процесс их поиска занимает время. Сами условия сделки достаточно зыбкие, а выполнение последующих этапов соглашения сложны для исполнения обеими сторонами. Поэтому я не исключаю, что если «Хамас» обнаружит менее 33 израильских пленных на первом этапе, то израильская армия, воспользовавшись этим предлогом, возобновит боевые действия», – объяснил эксперт.
Отставка Бен-Гвира и других членов кабинета министров не означает развала коалиции Нетаньяху, замечает Зелтынь. На самом деле правые политики лишь объявили об уходе из правительства, но не из коалиции, продолжает эксперт: «Ведь партии «Оцма Йехудит» и «Религиозный сионизм» всегда были маргинальными политическими силами, и их вхождение в коалицию стало для них подарком судьбы, поэтому они до последнего постараются цепляться за эту коалицию».
Несмотря на критику в адрес правящей партии «Ликуд», на волне освобождения израильских заложников и поддержки со стороны новой администрации Трампа она может увеличить свою популярность, а ее шансы на будущих выборах в 2026 г. могут возрасти, полагает Зелтынь.