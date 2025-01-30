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Meta выплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов

Ведомости

Корпорация Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила, что выплатит $25 млн, чтобы урегулировать иск президента США Дональда Трампа, поданный из-за решения отключить его аккаунты из-за беспорядков в Капитолии 6 января 2021 г. Об этом сообщает NBC News.

Meta, материнская компания Instagram и Facebook, подала уведомление об урегулировании спора в федеральный суд в Сан-Франциско, где рассматривался иск. Представитель Meta Энди Стоун подтвердил, что компания выплатит $25 млн, из которых $22 млн пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, а остальное – на судебные издержки и другим истцам по делу. По словам Стоуна, соглашение не требует от Meta признания неправомерных действий.

Meta – вторая крупная корпорация, которая заплатила за урегулирование судебного иска Трампа после того, как он победил на выборах в ноябре. В декабре телеканал ABC заявил, что заплатит $15 млн за урегулирование спора, в котором Трамп утверждал, что ведущий Джордж Стефанопулос его оклеветал.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг занял почетное место на инаугурации Трампа, а через несколько часов устроил вечеринку в его честь. Meta пересмотрела свою политику модерации контента, чтобы больше соответствовать идеологии Трампа. Цукерберг также назначил давнего республиканца Джоэла Каплана главой отдела глобальной политики компании.

До этого Трамп критиковал Цукерберга и Meta. В конце августа Трамп опубликовал книгу с фотографиями, в которой заявил, что Цукерберг «проведет остаток жизни в тюрьме», если сделает «что-то незаконное», чтобы повлиять на президентские выборы. После победы Трампа на выборах 5 ноября Цукерберг пожелал ему удачи и сделал пожертвование в его предвыборный фонд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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