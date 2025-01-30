Meta выплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов

До этого Трамп критиковал Цукерберга и Meta. В конце августа Трамп опубликовал книгу с фотографиями, в которой заявил, что Цукерберг «проведет остаток жизни в тюрьме», если сделает «что-то незаконное», чтобы повлиять на президентские выборы. После победы Трампа на выборах 5 ноября Цукерберг пожелал ему удачи и сделал пожертвование в его предвыборный фонд.