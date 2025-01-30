Meta выплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов
Корпорация Meta
Meta, материнская компания Instagram и Facebook, подала уведомление об урегулировании спора в федеральный суд в Сан-Франциско, где рассматривался иск. Представитель Meta Энди Стоун подтвердил, что компания выплатит $25 млн, из которых $22 млн пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, а остальное – на судебные издержки и другим истцам по делу. По словам Стоуна, соглашение не требует от Meta признания неправомерных действий.
Meta – вторая крупная корпорация, которая заплатила за урегулирование судебного иска Трампа после того, как он победил на выборах в ноябре. В декабре телеканал ABC заявил, что заплатит $15 млн за урегулирование спора, в котором Трамп утверждал, что ведущий Джордж Стефанопулос его оклеветал.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг занял почетное место на инаугурации Трампа, а через несколько часов устроил вечеринку в его честь. Meta пересмотрела свою политику модерации контента, чтобы больше соответствовать идеологии Трампа. Цукерберг также назначил давнего республиканца Джоэла Каплана главой отдела глобальной политики компании.
До этого Трамп критиковал Цукерберга и Meta. В конце августа Трамп опубликовал книгу с фотографиями, в которой заявил, что Цукерберг «проведет остаток жизни в тюрьме», если сделает «что-то незаконное», чтобы повлиять на президентские выборы. После победы Трампа на выборах 5 ноября Цукерберг пожелал ему удачи и сделал пожертвование в его предвыборный фонд.