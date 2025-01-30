Роспотребнадзор предложил осуществлять полномочия в сфере традиционных ценностей

С момента издания указа президента положения работы российских ведомств дополняются пунктами о сохранении и обеспечении в своей деятельности норм указа Путина о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». 13 декабря 2024 г. Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росалкогольтабакконтроле. Какими функциями или мероприятиями будет дополнена прежняя деятельность ведомства, не уточнялось. Еще в декабре Минцифры предложило дополнить правительственное положение о себе участием в сохранении и укреплении традиционных ценностей.