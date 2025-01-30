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Роспотребнадзор предложил осуществлять полномочия в сфере традиционных ценностей

Ведомости

Роспотребнадзор предложил наделить себя полномочиями по сохранению и укреплению традиционных ценностей, следует из разработанного ведомством постановления кабмина на сайте проектов нормативных актов. За последнее время это уже как минимум четвертое ведомство, которое предложило взять подобную ответственность.

Как пояснили в ведомстве, соответствующие обязанности позволят реализовывать положения указа президента Владимира Путина от ноября 2022 г. об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это же положение одобрило 1 июля 2024 г. правительство. При этом само ведомство не уточняет, как именно оно намерено реализовывать положения.

С момента издания указа президента положения работы российских ведомств дополняются пунктами о сохранении и обеспечении в своей деятельности норм указа Путина о «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». 13 декабря 2024 г. Минфин подготовил проект о традиционных ценностях в Росалкогольтабакконтроле. Какими функциями или мероприятиями будет дополнена прежняя деятельность ведомства, не уточнялось. Еще в декабре Минцифры предложило дополнить правительственное положение о себе участием в сохранении и укреплении традиционных ценностей.

7 ноября МВД также предложило свое участие, а в конце месяца и Минюст захотел закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Ведомство также не уточнило, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники.

Общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко предположила в комментарии «Ведомостям», что реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе, о которых «государство должно думать в первую очередь».

В августе 2024 г. Путин также подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранным гражданам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». С 1 сентября такие лица получат право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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