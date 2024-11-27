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Минюст предложил обязать ФСИН сохранять традиционные ценности

Аналогичные задачи ведомство планирует возложить и на приставов
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст предложил закрепить за ФСИН и ФССП обязанность сохранять «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Соответствующие проекты указа размещены на портале проектов нормативных актов.

Как поясняет ведомство, соответствующие обязанности позволят реализовывать положения указа президента России Владимира Путина от ноября 2022 г. об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это же положение одобрило 1 июля 2024 г. правительство. Указы должны вступить в силу со дня подписания их президентом. Уточняется, что инициативы не предусматривают выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

Минюст не уточнил, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники ФССП и ФСИН. Как предположила в разговоре с «Ведомостями» общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко, реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе, о которых «государство должно думать в первую очередь». Асауленко отмечает, что речь идет об условиях содержания заключенных, доступности контактов с семьей, тогда как исполнение обязанностей по сохранению традиционных ценностей общественница считает «не самым важным аспектом, на которое Минюсту следовало бы обратить внимание».

«Это касается и работы с различными представителями конфессий, раз в инициативе ФСИН указана и "духовность"», – подчеркивает Асауленко, добавляя, что в настоящее время из колоний приходят сообщения о нарушении прав заключенных на молитвы или смену конфессии.

7 ноября МВД предложило сделать сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей одной из обязанностей полиции. Согласно пояснительной записке проекта приказа, деятельность органов исполнительной власти должна быть дополнена мероприятиями по обеспечению соответствия целям и задачам госполитики.

12 сентября МЧС опубликовала проект приказа, согласно которому предлагалось проводить среди сотрудников политическую работу. В частности, ведомство предлагает упразднить действовавшее с 2019 г. положение об организации воспитательной и культурно-досуговой работы в учреждениях и организациях министерства. В проекте говорится, что политическая и воспитательная работа в системе МЧС должна формировать «высокий уровень морально-политического и морально-психологического состояния» сотрудников.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» иностранным гражданам и лицам без гражданства, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». С 1 сентября такие лица получат право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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