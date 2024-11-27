Минюст предложил обязать ФСИН сохранять традиционные ценности

Минюст не уточнил, какие именно мероприятия или конкретные функции будут исполнять сотрудники ФССП и ФСИН. Как предположила в разговоре с «Ведомостями» общественница и бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко, реализовать подобные меры в местах лишения свободы не получится из-за отсутствия четких формулировок и наличия иных серьезных проблем в системе, о которых «государство должно думать в первую очередь». Асауленко отмечает, что речь идет об условиях содержания заключенных, доступности контактов с семьей, тогда как исполнение обязанностей по сохранению традиционных ценностей общественница считает «не самым важным аспектом, на которое Минюсту следовало бы обратить внимание».