Омбудсмены из СНГ объединяются для борьбы с деструктивным контентом

Омбудсмены из СНГ объединяются для борьбы с деструктивным контентомВ Москве прошло третье заседание Комиссии по правам человека СНГ
Омбудсмены из стран СНГ обратились к компетентным государственным органам своих стран для выработки механизмов по борьбе с деструктивным контентом, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на прошедшем 9 октября третьем заседании Комиссии по правам человека (КПЧ) СНГ. Участие в мероприятии приняли ее коллеги из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Также в качестве наблюдателей присутствовали защитники прав человека из Бахрейна, Венесуэлы, Ирана, Эфиопии и Монголии.
По словам Москальковой, омбудсмены сейчас обеспокоены обращениями о том, что детей в интернете вовлекают в совершение суицидов, порнографию, проституцию, другие негативные явления. «Интернет – это благо. Интернет не имеет границ, но нас беспокоит тот деструктивный контент, который сегодня есть», – сказала она.
В этом году комиссия впервые подготовила доклад о своей деятельности, с которым выступила представитель Белоруссии, начальник главного управления уголовно-судебного надзора генпрокуратуры страны Евгения Парамонова (омбудсмена там нет). Она признала, что цифровая среда приобретает ключевое значение для общества и государства и все люди имеют право на доступ к информации. Вместе с тем в большинстве международных актов предусматривается возможность ограничения свободы слова, самовыражения, свободы печати в целях противодействия деструктивному информационно-психологическому воздействию – т. е. допускают ограничение в целях охраны здоровья и нравственности населения.
«Возникли и получают широкое распространения такие явления, как кибербуллинг, киберхарассмент, киберсталкинг. Наибольшую тревогу вызывают угрозы сексуальной эксплуатации и насилие в интернете», – резюмировала Парамонова. Из представленного ею обзора следует, что государственная политика стран – членов СНГ в области обеспечения безопасности подрастающего поколения основана на сохранения нравственных традиционных ценностей, культурных и духовных ориентиров.
За что блокируют в рунете
В 2023 г. в рунете было заблокировано 558 200 запрещенных материалов. Больше всего блокировок пришлось на пронаркотический контент. Был ограничен доступ более чем к 104 000 «наркотических» интернет-страниц, это на 25% больше, чем в 2022 г. (78 800). Помимо того, в сети было заблокировано 51 200 материалов экстремистской направленности, говорится в статистике Роскомнадзора. Также служба ограничила доступ к 26 300 интернет-страницам, содержащим детскую порнографию, 19 300 материалам с пропагандой ЛГБТ и 13 000 ресурсов с суицидальным контентом, следует из данных ведомства.
Но проблемным вопросом, признала представитель Белоруссии, остается то, что, хотя в каждом государстве имеется возможность блокировать сайты, содержащие запрещенную деструктивную информацию, этот контент перетекает в другие государства и механизм взаимодействия по синхронизации блокировки между странами недостаточно выработан.
«Проделана огромная работа комиссии по делам СНГ, чтобы предложить повысить контроль и гарантию прав человека в цифровом пространстве», – подытожила после заседания Москалькова. Защита прав в цифровой среде обсуждалась и на последующем мероприятии, в котором она приняла участие, – IX заседании Евразийского альянса омбудсменов.
Российский омбудсмен также рассказала, что КПЧ обсудила и вопрос трудовой миграции. «Они [трудовые мигранты] выполняют очень важную работу в экономическом и гуманитарном плане, но там есть и деструктив», – заметила она. Поэтому необходимо повысить гарантии как самих приезжих, так и граждан страны, которые сталкиваются с негативным опытом взаимодействия с приехавшими на заработки.