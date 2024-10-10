Омбудсмены из СНГ объединяются для борьбы с деструктивным контентом

За что блокируют в рунете

В 2023 г. в рунете было заблокировано 558 200 запрещенных материалов. Больше всего блокировок пришлось на пронаркотический контент. Был ограничен доступ более чем к 104 000 «наркотических» интернет-страниц, это на 25% больше, чем в 2022 г. (78 800). Помимо того, в сети было заблокировано 51 200 материалов экстремистской направленности, говорится в статистике Роскомнадзора. Также служба ограничила доступ к 26 300 интернет-страницам, содержащим детскую порнографию, 19 300 материалам с пропагандой ЛГБТ и 13 000 ресурсов с суицидальным контентом, следует из данных ведомства.