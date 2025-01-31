Песков не стал комментировать статью в NYT о северокорейских военных
В Кремле не будут комментировать «завиральные рассуждения» о якобы присутствии войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
На вопрос о том, может ли Кремль прокомментировать публикацию The New York Times (NYT) о северокорейских военных, Песков ответил, что каждый раз отвечать на подобные заявления «не пристало», поэтому Кремль не даст никаких комментариев.
«Там много разных рассуждений. И правильных, и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности», – сказал пресс-секретарь президента.
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи со своим российской коллегой Сергеем Лавровым в ноябре заявила, что отношения между странами вышли на уровень «непобедимого боевого товарищества».