Британский премьер Стармер не оставил себе подарок Трампа

«[Стармер] решил купить сувениры Тейлор Свифт, которые он получил 28 августа [2024 г.], но отказался оставить себе бейсболки, которые господин Трамп подарил ему 26 сентября, в тот день, когда они вместе пошли на ужин», – говорится в материале.