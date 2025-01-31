Британский премьер Стармер не оставил себе подарок Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не оставил себе подаренные президентом США Дональдом Трампом кепки MAGA (Make America Great Again, лозунг республиканца), при этом заплатил за сувениры с символикой певицы Тейлор Свифт. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на министерский реестр пожертвований.
«[Стармер] решил купить сувениры Тейлор Свифт, которые он получил 28 августа [2024 г.], но отказался оставить себе бейсболки, которые господин Трамп подарил ему 26 сентября, в тот день, когда они вместе пошли на ужин», – говорится в материале.
Согласно британскому законодательству, министрам разрешено принимать подарки стоимостью до 140 фунтов стерлингов. Любой товар, превышающий эту стоимость и который министр хочет оставить у себя, нужно декларировать и доплачивать разницу.
Раскрытие данных о кепках MAGA может статься «неловким для премьер-министра», который активно стремится наладить сложные отношения лейбористов с президентом США, отмечает издание.
26 января Трамп сообщил, что его первым зарубежным визитом в должности главы США может стать Великобритания или Саудовская Аравия.
Тогда же республиканец заявил, что британский премьер Стармер проделал очень хорошую работу и что считает его «хорошим человеком», несмотря на то что «он либерал» и его взгляды отличаются от взглядов Трампа.