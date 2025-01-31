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Британский премьер Стармер не оставил себе подарок Трампа

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не оставил себе подаренные президентом США Дональдом Трампом кепки MAGA (Make America Great Again, лозунг республиканца), при этом заплатил за сувениры с символикой певицы Тейлор Свифт. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на министерский реестр пожертвований.

«[Стармер] решил купить сувениры Тейлор Свифт, которые он получил 28 августа [2024 г.], но отказался оставить себе бейсболки, которые господин Трамп подарил ему 26 сентября, в тот день, когда они вместе пошли на ужин», – говорится в материале.

Согласно британскому законодательству, министрам разрешено принимать подарки стоимостью до 140 фунтов стерлингов. Любой товар, превышающий эту стоимость и который министр хочет оставить у себя, нужно декларировать и доплачивать разницу.

Раскрытие данных о кепках MAGA может статься «неловким для премьер-министра», который активно стремится наладить сложные отношения лейбористов с президентом США, отмечает издание.

26 января Трамп сообщил, что его первым зарубежным визитом в должности главы США может стать Великобритания или Саудовская Аравия.

Тогда же республиканец заявил, что британский премьер Стармер проделал очень хорошую работу и что считает его «хорошим человеком», несмотря на то что «он либерал» и его взгляды отличаются от взглядов Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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