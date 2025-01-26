Трамп рассказал о планах по первому зарубежному визиту

Трамп также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проделал очень хорошую работу и считает его «хорошим человеком», несмотря на то что «он либерал» и его взгляды отличаются от взглядов Трампа. Республиканец добавил, что последний визит в Саудовскую Аравию состоялся тогда, когда страна «согласилось купить американские товары на миллиарды долларов».