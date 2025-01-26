Трамп рассказал о планах по первому зарубежному визиту
Первым зарубежным визитом президента США Дональда Трампа может стать Великобритания или Саудовская Аравия, сообщил он в беседе с журналистами.
«Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания», – сказал президент (цитата по The Guardian).
Трамп также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проделал очень хорошую работу и считает его «хорошим человеком», несмотря на то что «он либерал» и его взгляды отличаются от взглядов Трампа. Республиканец добавил, что последний визит в Саудовскую Аравию состоялся тогда, когда страна «согласилось купить американские товары на миллиарды долларов».
Вместе с тем уже запланирован первый зарубежный визит госсекретаря США Марко Рубио. Дипломат отправится в Панаму, где обсудит проблему Панамского канала, который новый американский президент требует вернуть под контроль Вашингтона «у Китая».
Bloomberg и Politico писали, что после Панамы он отправится в Гватемалу, Коста-Рику, Сальвадор и Доминиканскую Республику.