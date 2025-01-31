Times: Германия и Польша выступают против отправки миротворцев на Украину

23 января Financial Times сообщила, что Киев надеется на прибытие на линию соприкосновения до 50 000 миротворцев от стран, поддерживающих Украину, если будет объявлено прекращение огня. Издание отметило, что идея об отправке западных миротворческих сил на Украину вновь начинает обсуждаться с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.