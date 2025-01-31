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Times: Германия и Польша выступают против отправки миротворцев на Украину

Ведомости

Германия, Польша и страны Балтии выступают против отправки миротворческих сил на Украину после завершения там боевых действий, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Балтийские страны и Польша беспокоятся о том, что миссия может забрать выделенные им средства и ресурсы НАТО.

При этом Франция, Великобритания и страны Северной Европы поддерживают инициативу по отправке десятков тысяч военных в случае заключения соглашения о прекращении огня. Однако растет понимание того, что для такого развертывания миротворческих сил потребуется помощь США.

Источник в британском правительстве сообщил The Times, что Европа могла бы в одиночку создать сухопутные миротворческие силы, но европейские министры вели переговоры с США о том, чтобы те обеспечили «воздушное прикрытие» в виде зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Некоторые эксперты считают, размещение миротворческих сил ООН на будущей линии разграничения в случае достижения таких договоренностей является более реалистичной задачей.

23 января Financial Times сообщила, что Киев надеется на прибытие на линию соприкосновения до 50 000 миротворцев от стран, поддерживающих Украину, если будет объявлено прекращение огня. Издание отметило, что идея об отправке западных миротворческих сил на Украину вновь начинает обсуждаться с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.

В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон озвучил идею об отправке на Украину миротворцев для поддержания режима прекращения огня, если такая договоренность будет достигнута с Россией. 

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отправка войск НАТО на Украину категорически неприемлема для России, это угрожает неконтролируемой эскалацией. «Хотелось бы напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», – подчеркнула представитель МИД РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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