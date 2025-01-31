Times: Германия и Польша выступают против отправки миротворцев на Украину
Германия, Польша и страны Балтии выступают против отправки миротворческих сил на Украину после завершения там боевых действий, сообщает The Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Балтийские страны и Польша беспокоятся о том, что миссия может забрать выделенные им средства и ресурсы НАТО.
При этом Франция, Великобритания и страны Северной Европы поддерживают инициативу по отправке десятков тысяч военных в случае заключения соглашения о прекращении огня. Однако растет понимание того, что для такого развертывания миротворческих сил потребуется помощь США.
Источник в британском правительстве сообщил The Times, что Европа могла бы в одиночку создать сухопутные миротворческие силы, но европейские министры вели переговоры с США о том, чтобы те обеспечили «воздушное прикрытие» в виде зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Некоторые эксперты считают, размещение миротворческих сил ООН на будущей линии разграничения в случае достижения таких договоренностей является более реалистичной задачей.
23 января Financial Times сообщила, что Киев надеется на прибытие на линию соприкосновения до 50 000 миротворцев от стран, поддерживающих Украину, если будет объявлено прекращение огня. Издание отметило, что идея об отправке западных миротворческих сил на Украину вновь начинает обсуждаться с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.
В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон озвучил идею об отправке на Украину миротворцев для поддержания режима прекращения огня, если такая договоренность будет достигнута с Россией.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отправка войск НАТО на Украину категорически неприемлема для России, это угрожает неконтролируемой эскалацией. «Хотелось бы напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», – подчеркнула представитель МИД РФ