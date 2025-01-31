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Белый дом подтвердил планы ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Ведомости

Президент США Дональд Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я могу подтвердить, что завтра, в установленный президентом Трампом срок – 1 февраля, в соответствии с заявлением, сделанным несколько недель назад, президент введет тарифы: 25% на Мексику, 25% на Канаду и 10% на Китай за незаконный фентанил, который они поставляют и допускают к распространению в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев», – сказала она во время пресс-брифинга.

Левитт подчеркнула, что указ о тарифах вступит в силу завтра же.

Трамп объявил о намерении ввести тарифы 1 февраля сразу после своей инаугурации.

На вопрос о возможном повышении цен в США в связи с введением тарифов , Левитт заявила, что Трамп намерен снизить инфляцию и цены одновременно с «эффективным» использованием тарифной политики.

Левитт также заметила, что пока нет решения о возможных тарифах на страны Евросоюза.

Во время пресс-брифинга Левитт подтвердила, что спецпосланник президента США Ричард Гренелл сейчас находится в Венесуэле, чтобы определить место и обеспечить выполнение репатриационных рейсов для членов группировки Tren de Aragua – граждан Венесуэлы, нарушивших законы США и которые будут возвращены в Венесуэлу.

Она заметила , что сейчас уже 400 задержанных.

«Гренелл находится в Венесуэле также для того, чтобы обеспечить возвращение всех граждан США, находящихся в заключении в Венесуэле. Это его миссия», – добавила она.

В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января получилось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили The Washington Post 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. Нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента США, уточнили они.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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