Белый дом подтвердил планы ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

«Я могу подтвердить, что завтра, в установленный президентом Трампом срок – 1 февраля, в соответствии с заявлением, сделанным несколько недель назад, президент введет тарифы: 25% на Мексику, 25% на Канаду и 10% на Китай за незаконный фентанил, который они поставляют и допускают к распространению в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев», – сказала она во время пресс-брифинга.