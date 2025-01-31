Белый дом подтвердил планы ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая
Президент США Дональд Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Я могу подтвердить, что завтра, в установленный президентом Трампом срок – 1 февраля, в соответствии с заявлением, сделанным несколько недель назад, президент введет тарифы: 25% на Мексику, 25% на Канаду и 10% на Китай за незаконный фентанил, который они поставляют и допускают к распространению в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев», – сказала она во время пресс-брифинга.
Левитт подчеркнула, что указ о тарифах вступит в силу завтра же.
Трамп объявил о намерении ввести тарифы 1 февраля сразу после своей инаугурации.
На вопрос о возможном повышении цен в США в связи с введением тарифов , Левитт заявила, что Трамп намерен снизить инфляцию и цены одновременно с «эффективным» использованием тарифной политики.
Левитт также заметила, что пока нет решения о возможных тарифах на страны Евросоюза.
Во время пресс-брифинга Левитт подтвердила, что спецпосланник президента США Ричард Гренелл сейчас находится в Венесуэле, чтобы определить место и обеспечить выполнение репатриационных рейсов для членов группировки Tren de Aragua – граждан Венесуэлы, нарушивших законы США и которые будут возвращены в Венесуэлу.
Она заметила , что сейчас уже 400 задержанных.
«Гренелл находится в Венесуэле также для того, чтобы обеспечить возвращение всех граждан США, находящихся в заключении в Венесуэле. Это его миссия», – добавила она.
В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января получилось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили The Washington Post 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. Нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента США, уточнили они.