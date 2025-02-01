Посольство Китая в США заявило об отсутствии победителей в торговой войне
Экономическое партнерство США и Китая является взаимовыгодным, сотрудничество должно налаживаться через диалог, а не торговые войны, заявил «Ведомостям» представитель посольства Китая в Вашингтоне после того, как пресс-секретарь Белого Дома анонсировала введение повышенных пошлин на поставки китайских товаров.
«Китайско-американские экономические связи по своей сути являются взаимовыгодными и приносят пользу обеим сторонам. Если между сторонами возникают разногласия и трения, их следует решать путем диалога и консультаций», – сказал представитель дипмиссии. – В торговой или тарифной войне нет победителей – это не отвечает интересам ни одной из сторон, ни всего мира».
Пресс-секретарь китайского посольства подчеркнул, что несмотря на разногласия, у двух стран есть огромные общие интересы и пространство для сотрудничества.
«В этом отношении стороны могут усилить диалог и консультации», – добавил представитель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт во время пресс-брифинга в пятницу объявила, что президент США Дональд Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай.
Левитт подчеркнула, что указ о тарифах вступит в силу завтра же.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести тарифы 1 февраля сразу после своей инаугурации.