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Посольство Китая в США заявило об отсутствии победителей в торговой войне

Ведомости

Экономическое партнерство США и Китая является взаимовыгодным, сотрудничество должно налаживаться через диалог, а не торговые войны, заявил «Ведомостям» представитель посольства Китая в Вашингтоне после того, как пресс-секретарь Белого Дома анонсировала введение повышенных пошлин на поставки китайских товаров.

«Китайско-американские экономические связи по своей сути являются взаимовыгодными и приносят пользу обеим сторонам. Если между сторонами возникают разногласия и трения, их следует решать путем диалога и консультаций», – сказал представитель дипмиссии. – В торговой или тарифной войне нет победителей – это не отвечает интересам ни одной из сторон, ни всего мира».

Пресс-секретарь китайского посольства подчеркнул, что несмотря на разногласия, у двух стран есть огромные общие интересы и пространство для сотрудничества.

«В этом отношении стороны могут усилить диалог и консультации», – добавил представитель.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт во время пресс-брифинга в пятницу объявила, что президент США Дональд Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай.

Левитт подчеркнула, что указ о тарифах вступит в силу завтра же.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести тарифы 1 февраля сразу после своей инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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