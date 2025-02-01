Посольство Китая в США заявило об отсутствии победителей в торговой войне

«Китайско-американские экономические связи по своей сути являются взаимовыгодными и приносят пользу обеим сторонам. Если между сторонами возникают разногласия и трения, их следует решать путем диалога и консультаций», – сказал представитель дипмиссии. – В торговой или тарифной войне нет победителей – это не отвечает интересам ни одной из сторон, ни всего мира».