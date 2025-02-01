Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Патриарх в ответ поблагодарил Путина за его отношение к людям, которые принадлежат РПЦ, а также за поддержку «многих важных социальных, образовательных начинаний нашей церкви». По его мнению, во время президентства Путина в стране «очень мощно развилась религиозная жизнь» и это говорит о том, что православная церковь «стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества».