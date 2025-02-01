Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации, передает сайт Кремля.
«Хочу вас поздравить с днем интронизации и [поблагодарить] за все, что вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», – обратился президент к предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх в ответ поблагодарил Путина за его отношение к людям, которые принадлежат РПЦ, а также за поддержку «многих важных социальных, образовательных начинаний нашей церкви». По его мнению, во время президентства Путина в стране «очень мощно развилась религиозная жизнь» и это говорит о том, что православная церковь «стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что «глубоко уважает» его как «мудрого пастыря Церкви Христовой и доброго друга Беларуси», говорится на сайте президента республики.
В феврале 2024 г. патриарх во время встречи с Путиным говорил, что за последние 15 лет был достигнут очень высокий уровень церковно-государственных отношений, что позволило достичь результатов, которые в прошлом казались даже невозможными. Важным достижением он назвал открытие новых епархий, храмов и монастырей.