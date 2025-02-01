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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации, передает сайт Кремля.

«Хочу вас поздравить с днем интронизации и [поблагодарить] за все, что вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», – обратился президент к предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх в ответ поблагодарил Путина за его отношение к людям, которые принадлежат РПЦ, а также за поддержку «многих важных социальных, образовательных начинаний нашей церкви». По его мнению, во время президентства Путина в стране «очень мощно развилась религиозная жизнь» и это говорит о том, что православная церковь «стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что «глубоко уважает» его как «мудрого пастыря Церкви Христовой и доброго друга Беларуси», говорится на сайте президента республики.

В феврале 2024 г. патриарх во время встречи с Путиным говорил, что за последние 15 лет был достигнут очень высокий уровень церковно-государственных отношений, что позволило достичь результатов, которые в прошлом казались даже невозможными. Важным достижением он назвал открытие новых епархий, храмов и монастырей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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