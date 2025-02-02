Посол РФ исключил возможность диалога с Данией из-за ее поддержки Киева

Барбин добавил, что Дания как член НАТО и союзник США в своих действиях и решениях в сфере безопасности учитывает мнение Брюсселя и Вашингтона. До начала российско-украинского конфликта, отметил он, Москва обсуждала с Копенгагеном «взаимные меры доверия в военной сфере». В том числе речь шла о предупреждении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Этот шанс Копенгаген упустил, считает посол.