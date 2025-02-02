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Посол РФ исключил возможность диалога с Данией из-за ее поддержки Киева

Ведомости

Для возобновления контактов с Данией по обеспечению безопасности на Балтике и предотвращению рисков в военном плане нет предпосылок, заявил ТАСС посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Датская сторона, указал посол, разорвала контакты с Москвой, предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования королевством Украины нет.

Барбин добавил, что Дания как член НАТО и союзник США в своих действиях и решениях в сфере безопасности учитывает мнение Брюсселя и Вашингтона. До начала российско-украинского конфликта, отметил он, Москва обсуждала с Копенгагеном «взаимные меры доверия в военной сфере». В том числе речь шла о предупреждении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Этот шанс Копенгаген упустил, считает посол.

Копенгаген выделил Украине $7,5 млрд, в результате чего оказались недофинансированы датские вооруженные силы, отсутствуют системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), отметил Барбин.

В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В качестве ответных мер Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании. В 2023 г. министерство иностранных дел королевства объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве до не более чем пяти дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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