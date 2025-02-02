Посол РФ исключил возможность диалога с Данией из-за ее поддержки Киева
Для возобновления контактов с Данией по обеспечению безопасности на Балтике и предотвращению рисков в военном плане нет предпосылок, заявил ТАСС посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
Датская сторона, указал посол, разорвала контакты с Москвой, предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования королевством Украины нет.
Барбин добавил, что Дания как член НАТО и союзник США в своих действиях и решениях в сфере безопасности учитывает мнение Брюсселя и Вашингтона. До начала российско-украинского конфликта, отметил он, Москва обсуждала с Копенгагеном «взаимные меры доверия в военной сфере». В том числе речь шла о предупреждении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Этот шанс Копенгаген упустил, считает посол.
Копенгаген выделил Украине $7,5 млрд, в результате чего оказались недофинансированы датские вооруженные силы, отсутствуют системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), отметил Барбин.
В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В качестве ответных мер Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании. В 2023 г. министерство иностранных дел королевства объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве до не более чем пяти дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.