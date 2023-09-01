Дания объявила о сокращении числа российских дипломатов в Копенгагене

В ведомстве отметили, что Дания и Россия ведут переговоры, касающиеся виз для сотрудников посольства Дании в Москве, однако они не привели к результатам из-за, по версии МИДа, неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для «российских разведчиков». Отмечается, что сокращение должно быть завершено не позднее 29 сентября.