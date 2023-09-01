Дания объявила о сокращении числа российских дипломатов в Копенгагене
Министерство иностранных дел Дании объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Штат посольства России в Копенгагене должен быть сокращен до уровня посольства Дании в Москве. Конкретно это означает потолок в 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников посольства России в Копенгагене», – уточнили в МИДе.
В ведомстве отметили, что Дания и Россия ведут переговоры, касающиеся виз для сотрудников посольства Дании в Москве, однако они не привели к результатам из-за, по версии МИДа, неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для «российских разведчиков». Отмечается, что сокращение должно быть завершено не позднее 29 сентября.
О решении властей уведомили российского посла в Дании Владимира Барбина. МИД России пока не комментировал действия Дании.
В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Тогда МИД России пообещал ответные меры.
6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Тогда финскому послу Антти Хелантеря был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. Кроме того, 25 мая МИД объявил об отзыве с 1 сентября согласия на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге.