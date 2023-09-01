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Политика

Дания объявила о сокращении числа российских дипломатов в Копенгагене

Ведомости

Министерство иностранных дел Дании объявило о сокращении штата посольства России в Копенгагене до уровня посольства Дании в Москве. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Штат посольства России в Копенгагене должен быть сокращен до уровня посольства Дании в Москве. Конкретно это означает потолок в 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников посольства России в Копенгагене», – уточнили в МИДе.

В ведомстве отметили, что Дания и Россия ведут переговоры, касающиеся виз для сотрудников посольства Дании в Москве, однако они не привели к результатам из-за, по версии МИДа, неоднократных попыток России включить в эти переговоры запросы на получение виз для «российских разведчиков». Отмечается, что сокращение должно быть завершено не позднее 29 сентября.

О решении властей уведомили российского посла в Дании Владимира Барбина. МИД России пока не комментировал действия Дании.

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В апреле 2022 г. правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Тогда МИД России пообещал ответные меры.

6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Тогда финскому послу Антти Хелантеря был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. Кроме того, 25 мая МИД объявил об отзыве с 1 сентября согласия на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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