МИД объявил персонами нон грата семерых сотрудников посольства Дании
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Копенгагена и оказание военной помощи Киеву, говорится на сайте МИДа.
«Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников Посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены «persona nоn grata». Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии.
В министерстве отметили, что «откровенно антироссийская» политика Дании наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.
5 апреля министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд объявил о высылке 15 российских дипломатов, чтобы «защитить безопасность» страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва примет меры в ответ на высылку своих дипломатов из Копенгагена.
Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Вторая «волна» высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из Бучи. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии и т. д.