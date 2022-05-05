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МИД объявил персонами нон грата семерых сотрудников посольства Дании

Ведомости

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата семерых дипломатов из Дании в ответ на высылку 15 российских дипломатов из Копенгагена и оказание военной помощи Киеву, говорится на сайте МИДа.

«Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников Посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены «persona nоn grata». Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии.

В министерстве отметили, что «откровенно антироссийская» политика Дании наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям.

5 апреля министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд объявил о высылке 15 российских дипломатов, чтобы «защитить безопасность» страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва примет меры в ответ на высылку своих дипломатов из Копенгагена.

Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Вторая «волна» высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из Бучи. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных