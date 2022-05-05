МИД объявил персонами нон грата семерых сотрудников посольства Дании

Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Вторая «волна» высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из Бучи. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии и т. д.