Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов

Франция и Германия также приняли решение о высылке российских дипломатов. По данным германских СМИ, речь идет о 40 сотрудниках. Количество дипломатов, которые будут высланы из Франции, пока неизвестно. В МИД РФ пообещали ответить на этот шаг. Литва решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией: Вильнюс отзывает своего посла в РФ, закрывает российское генконсульство в Клайпеде, а также предписывает российскому послу покинуть Литву. Дипотношения с Россией понизит и Латвия, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он отметил, что о конкретных решениях будет сообщено позднее.