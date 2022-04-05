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Политика

Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов

Ведомости

Правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел страны Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике.

«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», — подчеркнул Куфуд (цитата по ТАСС). По его словам, дипломаты, которые, как он утверждал, занимались разведывательной деятельностью, «должны покинуть страну в течение следующих 14 дней».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва примет меры в отношении сотрудников загранучреждений Дании в ответ на высылку российских дипломатов. «Соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны», — сказала она.

Франция и Германия также приняли решение о высылке российских дипломатов. По данным германских СМИ, речь идет о 40 сотрудниках. Количество дипломатов, которые будут высланы из Франции, пока неизвестно. В МИД РФ пообещали ответить на этот шаг. Литва решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией: Вильнюс отзывает своего посла в РФ, закрывает российское генконсульство в Клайпеде, а также предписывает российскому послу покинуть Литву. Дипотношения с Россией понизит и Латвия, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он отметил, что о конкретных решениях будет сообщено позднее.

Высылки российских дипломатов происходят на фоне событий в городе Буча в Киевской области: накануне ряд СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры со свидетельствами расправы над мирными жителями. Мэр города Анатолий Федорук заявил, что изображенных на фото людей застрелили. Украина и ряд западных стран обвинили российские войска в причастности к убийствам.

В Минобороны России обвинения отвергли, а опубликованные фото и видео назвали провокацией. В ведомстве заявили, что все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта, а за то время, пока город контролировался российскими войсками, ни один местный житель не пострадал.

Россия дважды пыталась созвать заседание Совета безопасности ООН из-за событий в Буче, однако оба раза на предложение накладывала вето Великобритания. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Великобритания сослалась на желание рассмотреть ситуацию на Украине по собственной инициативе 4 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование произошедшего в городе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных