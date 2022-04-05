Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов
Правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел страны Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике.
«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», — подчеркнул Куфуд (цитата по ТАСС). По его словам, дипломаты, которые, как он утверждал, занимались разведывательной деятельностью, «должны покинуть страну в течение следующих 14 дней».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва примет меры в отношении сотрудников загранучреждений Дании в ответ на высылку российских дипломатов. «Соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны», — сказала она.
Франция и Германия также приняли решение о высылке российских дипломатов. По данным германских СМИ, речь идет о 40 сотрудниках. Количество дипломатов, которые будут высланы из Франции, пока неизвестно. В МИД РФ пообещали ответить на этот шаг. Литва решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией: Вильнюс отзывает своего посла в РФ, закрывает российское генконсульство в Клайпеде, а также предписывает российскому послу покинуть Литву. Дипотношения с Россией понизит и Латвия, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он отметил, что о конкретных решениях будет сообщено позднее.
Высылки российских дипломатов происходят на фоне событий в городе Буча в Киевской области: накануне ряд СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры со свидетельствами расправы над мирными жителями. Мэр города Анатолий Федорук заявил, что изображенных на фото людей застрелили. Украина и ряд западных стран обвинили российские войска в причастности к убийствам.
В Минобороны России обвинения отвергли, а опубликованные фото и видео назвали провокацией. В ведомстве заявили, что все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта, а за то время, пока город контролировался российскими войсками, ни один местный житель не пострадал.
Россия дважды пыталась созвать заседание Совета безопасности ООН из-за событий в Буче, однако оба раза на предложение накладывала вето Великобритания. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Великобритания сослалась на желание рассмотреть ситуацию на Украине по собственной инициативе 4 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование произошедшего в городе.