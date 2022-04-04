Франция вслед за Германией решила выслать ряд российских дипломатов
Франция решила выслать ряд российских дипломатов, действия которых, как считают в Париже, противоречат интересам безопасности страны. Об этом сообщает французский МИД.
«Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности», — говорится в коммюнике дипведомства. Сколько дипломатов будет выслано, не сообщается. В министерстве отметили, что это решение — часть общеевропейского подхода.
Ранее в понедельник выслать «значительное количество» российских дипломатов решила Германия. По данным германских СМИ, речь идет о 40 сотрудниках. В МИД РФ пообещали ответить на этот шаг. Литва сегодня решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией: Вильнюс отзывает своего посла в РФ, закрывает российское генконсульство в Клайпеде, а также предписывает российскому послу покинуть Литву. Дипотношения с Россией понизит и Латвия, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он отметил, что о конкретных решениях будет сообщено позднее.
Это произошло на фоне событий в городе Буча в Киевской области: накануне ряд СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры со свидетельствами расправы над мирными жителями. Мэр города Анатолий Федорук заявил, что изображенных на фото людей застрелили, а в братских могилах похоронены еще 280 человек. Украина и ряд западных стран обвинили российские войска в причастности к убийствам.
В Минобороны РФ обвинения отвергли, а опубликованные фото и видео назвали «провокацией». В ведомстве заявили, что все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта, а за то время, пока город контролировался российскими войсками, ни один местный житель не пострадал.
Россия дважды пыталась созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за событий в Буче, однако оба раза на предложение накладывала вето Великобритания. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Великобритания сослалась на желание рассмотреть ситуацию на Украине по собственной инициативе 4 апреля. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование произошедшего в городе.