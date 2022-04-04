Франция вслед за Германией решила выслать ряд российских дипломатов

Ранее в понедельник выслать «значительное количество» российских дипломатов решила Германия. По данным германских СМИ, речь идет о 40 сотрудниках. В МИД РФ пообещали ответить на этот шаг. Литва сегодня решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией: Вильнюс отзывает своего посла в РФ, закрывает российское генконсульство в Клайпеде, а также предписывает российскому послу покинуть Литву. Дипотношения с Россией понизит и Латвия, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Он отметил, что о конкретных решениях будет сообщено позднее.