МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии

После публикации фото и видео из Бучи Бербок сказала, что Германия ужесточит санкции против России и усилит военную поддержку Украины. По словам министра экономики ФРГ Роберта Забега, пятый пакет санкций Евросоюза может быть принят уже на следующей неделе, а новые ограничения могут коснуться финансового сектора и технологической продукции. При этом он исключил скорое введение эмбарго на поставки энергоносителей из России.