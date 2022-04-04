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Политика

МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Ведомости

Россия ответит на решение Германии о масштабной высылке российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины», — сказала Захарова в комментарии ТАСС.

Ранее в понедельник глава немецкого МИДа Анналена Бербок объявила, что Берлин решил признать персонами нон грата «значительное число» российских дипломатов. Как сообщали немецкие СМИ со ссылкой на правительство страны, из Германии вышлют 40 человек. Решение было принято после появления кадров из города Буча в Киевской области, которые, как утверждают власти Германии и ряда других западных стран, свидетельствуют о преступлениях, совершенных против мирного населения.

Минобороны России опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и назвало информацию провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что появившиеся материалы из Бучи являются инсценировкой и угрозой международной безопасности.

После публикации фото и видео из Бучи Бербок сказала, что Германия ужесточит санкции против России и усилит военную поддержку Украины. По словам министра экономики ФРГ Роберта Забега, пятый пакет санкций Евросоюза может быть принят уже на следующей неделе, а новые ограничения могут коснуться финансового сектора и технологической продукции. При этом он исключил скорое введение эмбарго на поставки энергоносителей из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных