Лавров заявил о срыве второй попытки РФ созвать заседание СБ ООН по ситуации в Буче

Минобороны России опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и назвало информацию провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Лавров ранее заявил, что появившиеся материалы из Бучи являются инсценировкой и угрозой международной безопасности.