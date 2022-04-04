Лавров заявил о срыве второй попытки РФ созвать заседание СБ ООН по ситуации в Буче
Вторая попытка России созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буча не увенчалась успехом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает «РИА Новости».
«Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета Безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом», — сказал министр.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Великобритания, которая является председателем Совбеза ООН, не дала согласия на проведение заседания, посвященного произошедшему в Буче. Дипломаты продолжат добиваться обсуждения вопроса, уточняла Захарова.
3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск в Буче. По данным Reuters, на этих фото и видео запечатлены мертвые мирные жители.
Минобороны России опровергло обвинения в убийстве мирных жителей и назвало информацию провокацией. В ведомстве настаивают, что никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий во время нахождения города под контролем российских военных, которые покинули Бучу еще 30 марта. Лавров ранее заявил, что появившиеся материалы из Бучи являются инсценировкой и угрозой международной безопасности.