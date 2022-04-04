Литва вышлет посла РФ и закроет российское консульство в Клайпеде

Помимо этого Литва закроет российское консульство в Клайпеде. Решение Вильнюса принято на фоне событий в украинском городе Буча: 3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города со свидетельствами о смертях мирных жителей. В России эту информацию назвали недостоверной.