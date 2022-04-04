Литва вышлет посла РФ и закроет российское консульство в Клайпеде
Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовский посол в РФ отзывается из Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел балтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса.
«Послу Российской Федерации надлежит уехать из Литвы, литовский посол вернется из Москвы в ближайшее время», — цитирует Ландсбергиса Литовское радио и телевидение.
Помимо этого Литва закроет российское консульство в Клайпеде. Решение Вильнюса принято на фоне событий в украинском городе Буча: 3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города со свидетельствами о смертях мирных жителей. В России эту информацию назвали недостоверной.
Латвия также решила сократить дипломатические отношения с Россией. «О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — написал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
10 марта Литва заявила о высылке ряда российских дипломатов. В тот же день аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Помимо этого Вильнюс с апреля отказался от импорта российского газа.