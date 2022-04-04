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Литва вышлет посла РФ и закроет российское консульство в Клайпеде

Ведомости

Литва решила выслать посла России в Вильнюсе, а литовский посол в РФ отзывается из Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел балтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса.

«Послу Российской Федерации надлежит уехать из Литвы, литовский посол вернется из Москвы в ближайшее время», — цитирует Ландсбергиса Литовское радио и телевидение.

Помимо этого Литва закроет российское консульство в Клайпеде. Решение Вильнюса принято на фоне событий в украинском городе Буча: 3 апреля агентства Reuters и AFP, а также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали кадры из города со свидетельствами о смертях мирных жителей. В России эту информацию назвали недостоверной.

Латвия также решила сократить дипломатические отношения с Россией. «О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — написал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

10 марта Литва заявила о высылке ряда российских дипломатов. В тот же день аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Помимо этого Вильнюс с апреля отказался от импорта российского газа.

Ранее по теме: МИД России объявил о высылке дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных