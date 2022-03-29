МИД России объявил о высылке дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии
МИД России принял решение выслать из страны четырех дипломатических работников Литвы, трех дипломатов Латвии и трех — Эстонии, сообщает пресс-служба ведомства. Эти действия являются ответными на объявление персонами нон грата ряда сотрудников российских посольств в этих странах.
«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников Посольства Литвы, трёх – Посольства Латвии, а также троих представителей Посольства Эстонии и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
О высылке ряда российских дипломатов Латвия, Литва и Эстония заявили 10 марта. В тот же день аналогичный шаг предприняла Болгария, где персонами нон грата были объявлены 10 российских дипломатов.
Кроме того, 23 марта пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, не совместимой с их статусом.
28 марта российский МИД объявил о высылке с территории страны трех дипломатов Словакии в ответ на аналогичные действия Братиславы. 14 марта в Словакии решение выслать российских дипработников объяснили их «деятельностью, не совместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», передавало агентство Reuters.