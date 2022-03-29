МИД России объявил о высылке дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников Посольства Литвы, трёх – Посольства Латвии, а также троих представителей Посольства Эстонии и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.