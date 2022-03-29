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МИД России объявил о высылке дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

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МИД России принял решение выслать из страны четырех дипломатических работников Литвы, трех дипломатов Латвии и трех — Эстонии, сообщает пресс-служба ведомства. Эти действия являются ответными на объявление персонами нон грата ряда сотрудников российских посольств в этих странах.

«Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников Посольства Литвы, трёх – Посольства Латвии, а также троих представителей Посольства Эстонии и Псковской Канцелярии Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

О высылке ряда российских дипломатов Латвия, Литва и Эстония заявили 10 марта. В тот же день аналогичный шаг предприняла Болгария, где персонами нон грата были объявлены 10 российских дипломатов.

Кроме того, 23 марта пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, не совместимой с их статусом.

28 марта российский МИД объявил о высылке с территории страны трех дипломатов Словакии в ответ на аналогичные действия Братиславы. 14 марта в Словакии решение выслать российских дипработников объяснили их «деятельностью, не совместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», передавало агентство Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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