Минобороны опровергло заявления Киева об убийствах мирных жителей в Буче
Минобороны России назвало провокацией опубликованные Киевом фотографии и видео, «якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих» в городе Буча. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщила пресс-служба военного ведомства.
«Минобороны России опровергает обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области», — говорится в заявлении.
По данным Минобороны, жители Бучи свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью, а выезды из города не блокировались, однако украинские войска круглосуточно обстреливали южные окраины.
Российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, а на следующий день мэр города Анатолий Федорук подтвердил этот факт в своем видеообращении, отмечает ведомство. Глава Бучи не говорил о «каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
«Поэтому неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4-й день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», — указывает пресс-служба.
Фотографии и видеокадры из Бучи являются «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ», утверждает Минобороны.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за фейки о действиях военных в спецоперации на Украине. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.