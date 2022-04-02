СКР возбудил дело о теракте после пожара на нефтебазе в Белгороде

Пожар на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде начался 1 апреля около 6:00. Загорелось восемь резервуаров из 27 объемом по 2000 куб. м каждый, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, жителей близлежащих улиц и персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.