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СКР возбудил дело о теракте после пожара на нефтебазе в Белгороде

Ведомости

Управление Следственного комитета России назвало предполагаемые удары вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде терактом и сообщило о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Ранее в Минобороны сообщали, что пожар на нефтебазе «Роснефти» произошел в результате ударов украинскими вертолетами Ми-24.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщили в пресс-службе управления. По данным следствия, 1 апреля украинские военнослужащие «вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт» в России.

«С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство РФ и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее 4 авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода», — говорится в сообщении.

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям установить причастных к совершению теракта, отмечает пресс-служба.

Пожар на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде начался 1 апреля около 6:00. Загорелось восемь резервуаров из 27 объемом по 2000 куб. м каждый, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, жителей близлежащих улиц и персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал в своем Telegram–канале губернатор области Вячеслав Гладков, пожар возник вследствие авиаударов двух вертолетов ВСУ. Позднее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что удары по нефтебазе были нанесены украинскими вертолетами Ми-24.

Представитель минобороны Украины Александр Мотузяник не подтвердил и не опроверг причастность к авиаудару по российской нефтебазе. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами телеканала Fox News отказался обсуждать предполагаемую причастность Вооруженных сил Украины к авиаудару по нефтебазе в Белгороде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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