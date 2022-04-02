Зеленский отказался комментировать ситуацию с пожаром на нефтебазе в Белгороде

«Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины и когда они разговаривают со мной», — ответил Зеленский на вопрос о том, совершила ли Украина нападение на нефтебазу в Белгороде.