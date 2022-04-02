Зеленский отказался комментировать ситуацию с пожаром на нефтебазе в Белгороде
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами телеканала Fox News отказался обсуждать предполагаемую причастность Вооруженных сил Украины к авиаудару по нефтебазе в Белгороде. Пожар на нефтебазе «Роснефти» начался утром 1 апреля после авиаударов вертолетов ВСУ, заявили тогда власти региона.
«Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины и когда они разговаривают со мной», — ответил Зеленский на вопрос о том, совершила ли Украина нападение на нефтебазу в Белгороде.
1 апреля около 6:00 на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде начался пожар. Как сообщал в своем Telegram–канале губернатор области Вячеслав Гладков, он возник вследствие авиаударов двух вертолетов ВСУ. Позднее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что удары по нефтебазе были нанесены украинскими вертолетами Ми-24.
Представитель минобороны Украины Александр Мотузяник не подтвердил и не опроверг причастность к авиаудару по российской нефтебазе.
На нефтебазе загорелось восемь резервуаров из 27 объемом по 2000 куб. м каждый, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, жителей близлежащих улиц и персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины.