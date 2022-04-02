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Зеленский отказался комментировать ситуацию с пожаром на нефтебазе в Белгороде

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами телеканала Fox News отказался обсуждать предполагаемую причастность Вооруженных сил Украины к авиаудару по нефтебазе в Белгороде. Пожар на нефтебазе «Роснефти» начался утром 1 апреля после авиаударов вертолетов ВСУ, заявили тогда власти региона.

«Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины и когда они разговаривают со мной», — ответил Зеленский на вопрос о том, совершила ли Украина нападение на нефтебазу в Белгороде.

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1 апреля около 6:00 на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде начался пожар. Как сообщал в своем Telegram–канале губернатор области Вячеслав Гладков, он возник вследствие авиаударов двух вертолетов ВСУ. Позднее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что удары по нефтебазе были нанесены украинскими вертолетами Ми-24.

Представитель минобороны Украины Александр Мотузяник не подтвердил и не опроверг причастность к авиаудару по российской нефтебазе.

На нефтебазе загорелось восемь резервуаров из 27 объемом по 2000 куб. м каждый, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, жителей близлежащих улиц и персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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