Газета
Политика

Минобороны Украины не стало комментировать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Ведомости

Украинская сторона не подтверждает и не опровергает причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде, передает «Униан» со ссылкой на представителя минобороны Украины Александра Мотузяника.

«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — подчеркнул Матузяник, комментируя удары украинских вертолетов по нефтебазе.

Ранее сегодня произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что объект атаковали два украинских вертолета. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщили, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Жителей близлежащих улиц эвакуировали, они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти» сообщили, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главе российского государства Владимиру Путину уже доложили о произошедшем. По словам представителя Кремля, пожар на нефтебазе не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины. В Белгород отправился врио главы МЧС Александр Чуприян. В регионе реорганизуют цепочки поставок топлива, чтобы происшествие не сказалось на уровне снабжения, добавил Песков.

Ранее по теме: Белгородская нефтебаза загорелась из–за предположительных авиаударов ВС Украины

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных