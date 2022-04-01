Минобороны Украины не стало комментировать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Ранее сегодня произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что объект атаковали два украинских вертолета. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщили, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Жителей близлежащих улиц эвакуировали, они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти» сообщили, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.