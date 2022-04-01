Минобороны Украины не стало комментировать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Украинская сторона не подтверждает и не опровергает причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде, передает «Униан» со ссылкой на представителя минобороны Украины Александра Мотузяника.
«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — подчеркнул Матузяник, комментируя удары украинских вертолетов по нефтебазе.
Ранее сегодня произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что объект атаковали два украинских вертолета. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщили, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Жителей близлежащих улиц эвакуировали, они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти» сообщили, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главе российского государства Владимиру Путину уже доложили о произошедшем. По словам представителя Кремля, пожар на нефтебазе не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины. В Белгород отправился врио главы МЧС Александр Чуприян. В регионе реорганизуют цепочки поставок топлива, чтобы происшествие не сказалось на уровне снабжения, добавил Песков.