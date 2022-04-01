Белгородская нефтебаза загорелась из–за авиаударов ВС Украины

Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что пожар на нефтебазе не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины. «Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», – сказал Песков. По его словам, президенту доложили об инциденте и сейчас принимаются все меры для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению с топливом. Вопрос о том, как такая ситуация могла произойти, если, по заявлениям Минобороны, у России превосходство в воздухе, Песков переадресовал силовым ведомствам.