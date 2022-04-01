Белгородская нефтебаза загорелась из–за авиаударов ВС Украины

Белгородская нефтебаза загорелась из–за авиаударов ВС УкраиныДва вертолета зашли на территорию России на низкой высоте
1 апреля около 6:00 на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде начался пожар. Как сообщил в своем Telegram–канале губернатор области Вячеслав Гладков, он возник вследствие авиаударов двух вертолетов Вооруженных сил Украины.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет. Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает», – сообщил глава региона.
На нефтебазе загорелось восемь резервуаров из 27 объемом по 2000 куб. м каждый, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным агентства, возгорание в половине резервуаров уже ликвидировано. В тушении пожара задействовано около 200 человек, более 50 единиц техники, пожарный поезд и вертолет, сообщил в своем Telegram–канале мэр Белгорода Антон Иванов.
Губернатор области сообщил, что есть двое пострадавших – работники нефтебазы, по его словам, им оказана первая медицинская помощь и их жизням ничего не угрожает. Жителей близлежащих улиц – Почтовой, Макаренко и Константина Заслонова – эвакуировали. Их временно разместили в спортивном комплексе «Белгород арена», уточнил Гладков.
На АЗС в Белгороде из–за пожара образовались очереди. Гладков заверил, что проблем с топливом в области не будет – «Роснефть» перераспределяет запасы из второй базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней, уточнил он. «Все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме. У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области – на 15–18 дней», – сообщил губернатор.
Возгорание на нефтебазе в Белгородской области не отразится на топливообеспечении региона и на ценах для потребителей, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. В настоящее время Минэнерго ожидает информации о возможных сроках восстановления и режиме работы нефтебазы, сказал он. «При необходимости сети АЗС Белгородской области будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, имеющих высокий запас моторного топлива. Установлен и будет поддерживаться приоритетный режим отгрузки и транспортировки топлива с нефтеперерабатывающих заводов в направлении указанных регионов», – говорится в сообщении министра, распространенном в Telegram–канале Минэнерго.
Также в результате авиаударов были повреждены не менее семи объектов в двух промышленных парках Белгорода – «Северном» и «Фабрике», сообщил ТАСС директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон» Андрей Минаев. «Повреждено не менее семи объектов, не только производственные объекты, но и линии электропередачи, трансформаторные подстанции и прочее», – цитирует ТАСС Минаева.
Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что пожар на нефтебазе не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины. «Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», – сказал Песков. По его словам, президенту доложили об инциденте и сейчас принимаются все меры для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению с топливом. Вопрос о том, как такая ситуация могла произойти, если, по заявлениям Минобороны, у России превосходство в воздухе, Песков переадресовал силовым ведомствам.
Если российские войска находятся на Украине, государственная граница должна быть прикрыта, в том числе средствами ПВО, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Нужно усиливать группировку и завершать ее [спецоперацию] таким образом, чтобы не было таких инцидентов», – сказал «Ведомостям» Соболев.
Активность ВС Украины на белгородском направлении – это «акт отчаяния и агонии», сказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Также мы понимаем, что практически это произошло накануне переговорного процесса, что осложняет само проведение переговоров», – отметил депутат.