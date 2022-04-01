В Кремле прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — ответил Песков на вопрос, является ли это, с точки зрения Кремля, дальнейшей эскалацией конфликта. Президенту Владимиру Путину уже доложили о происшествии, добавил он. По словам пресс-секретаря, в Белгород отправился врио главы МЧС Александр Чуприян. В регионе реорганизуют цепочки поставок топлива, чтобы происшествие не сказалось на уровне снабжения.