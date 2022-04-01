В Кремле прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пожар произошел утром 1 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале утверждал, что объект атаковали два украинских вертолета. В Минобороны произошедшее пока не комментировали.
«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — ответил Песков на вопрос, является ли это, с точки зрения Кремля, дальнейшей эскалацией конфликта. Президенту Владимиру Путину уже доложили о происшествии, добавил он. По словам пресс-секретаря, в Белгород отправился врио главы МЧС Александр Чуприян. В регионе реорганизуют цепочки поставок топлива, чтобы происшествие не сказалось на уровне снабжения.
«РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу МЧС, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова временно расселили в спортивном центре «Белгород Арена». Они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти» сообщили, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.