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В Кремле прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде

Ведомости

Пожар на нефтебазе в Белгороде не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пожар произошел утром 1 апреля. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале утверждал, что объект атаковали два украинских вертолета. В Минобороны произошедшее пока не комментировали.

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — ответил Песков на вопрос, является ли это, с точки зрения Кремля, дальнейшей эскалацией конфликта. Президенту Владимиру Путину уже доложили о происшествии, добавил он. По словам пресс-секретаря, в Белгород отправился врио главы МЧС Александр Чуприян. В регионе реорганизуют цепочки поставок топлива, чтобы происшествие не сказалось на уровне снабжения. 

«РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу МЧС, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова временно расселили в спортивном центре «Белгород Арена». Они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти» сообщили, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

29 марта Гладков заявлял о взрывах в районе села Красный Октябрь, которое находится примерно в 12 км от границы с Украиной. Агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщало, что в военный городок в Белгородской области попал снаряд, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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