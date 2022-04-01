На нефтебазе в Белгороде произошел пожар
На нефтебазе в Белгороде произошел пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации», — заявил Гладков. По его словам, объект атаковали два украинских вертолета.
По данным издания «Бел.ру», горит нефтебаза в районе Крейда, на юго-востоке города. Власти эвакуируют жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место, их временно разместят в «Белгород Арене». Они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. По данным губернатора, среди пострадавших — два работника нефтебазы, их жизни ничего не угрожает. В «Роснефти» сообщили, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.
«РИА Новости» сообщили со ссылкой на пресс-службу МЧС, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом, пожару присвоен повышенный ранг сложности.