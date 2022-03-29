Губернатор сообщил о взрывах под Белгородом

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.