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Губернатор сообщил о взрывах под Белгородом

Ведомости

В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошло несколько взрывов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. О причинах произошедшего он не сообщил.

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений на территории поселка нет, на месте происшествия работают экстренные службы. «О причине произошедшего сообщу позже», — добавил он.

Агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщает, что в военный городок в Белгородской области попал снаряд, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных