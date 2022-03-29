Губернатор сообщил о взрывах под Белгородом
В Белгородской области в районе села Красный Октябрь произошло несколько взрывов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. О причинах произошедшего он не сообщил.
«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, разрушений на территории поселка нет, на месте происшествия работают экстренные службы. «О причине произошедшего сообщу позже», — добавил он.
Агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщает, что в военный городок в Белгородской области попал снаряд, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.