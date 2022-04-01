Минобороны России: удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24
Ракетные удары по нефтебазе в Белгороде были нанесены украинскими вертолетами Ми-24, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов», — сказал Конашенков.
По его словам, с данной нефтебазы осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. «Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», — подчеркнул представитель Минобороны.
Ранее представитель минобороны Украины Александр Мотузяник не подтвердил и не опроверг причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе после авиаудара загорелись резервуары с топливом, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Жителей близлежащих улиц эвакуировали, они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти», которая владеет нефтебазой, сообщали, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины.