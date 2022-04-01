Минобороны России: удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24

Ранее сообщалось, что на нефтебазе после авиаудара загорелись резервуары с топливом, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Жителей близлежащих улиц эвакуировали, они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти», которая владеет нефтебазой, сообщали, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.