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Минобороны России: удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24

Ведомости

Ракетные удары по нефтебазе в Белгороде были нанесены украинскими вертолетами Ми-24, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолёты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов», — сказал Конашенков. 

По его словам, с данной нефтебазы осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. «Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», — подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее представитель минобороны Украины Александр Мотузяник не подтвердил и не опроверг причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе после авиаудара загорелись резервуары с топливом, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Жителей близлежащих улиц эвакуировали, они смогут вернуться домой, когда пожар будет устранен. В «Роснефти», которая владеет нефтебазой, сообщали, что персонал нефтебазы эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент не создает «комфортных условий» для продолжения переговоров России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных