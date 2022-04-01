СКР предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде населения Донбасса

Также в российских регионах, граничащих с Украиной, были признаны потерпевшими 9000 человек, из них около 2000 детей. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что давать статус потерпевшего нужно не только в случае ранений и гибели близких, но и в случае разрушения жилья, вынужденного переезда и «других сложностей бытового и морально-нравственного характера».