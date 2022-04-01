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СКР предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде населения Донбасса

Ведомости

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде русскоязычного населения Донбасса, говорится на сайте ведомства. Среди обвиняемых — экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник генштаба минобороны Украины Виктор Муженко и др.

В СКР отметили, что ведомство постоянно анализирует большое количество документов и другие данные, которые позволили расширить обвинение некоторым высокопоставленным украинским военнослужащим, которые причастны к гибели мирного населения в Донбассе. 

В ведомстве рассказали, что за период спецоперации, которая началась 24 февраля, российские следователи возбудили 590 уголовных дел о событиях на Украине. СК допросил 169 000 человек, более 42 000 были признаны потерпевшими, в том числе 7429 детей.

Также в российских регионах, граничащих с Украиной, были признаны потерпевшими 9000 человек, из них около 2000 детей. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что давать статус потерпевшего нужно не только в случае ранений и гибели близких, но и в случае разрушения жилья, вынужденного переезда и «других сложностей бытового и морально-нравственного характера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных