СКР предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде населения Донбасса
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде русскоязычного населения Донбасса, говорится на сайте ведомства. Среди обвиняемых — экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник генштаба минобороны Украины Виктор Муженко и др.
В СКР отметили, что ведомство постоянно анализирует большое количество документов и другие данные, которые позволили расширить обвинение некоторым высокопоставленным украинским военнослужащим, которые причастны к гибели мирного населения в Донбассе.
В ведомстве рассказали, что за период спецоперации, которая началась 24 февраля, российские следователи возбудили 590 уголовных дел о событиях на Украине. СК допросил 169 000 человек, более 42 000 были признаны потерпевшими, в том числе 7429 детей.
Также в российских регионах, граничащих с Украиной, были признаны потерпевшими 9000 человек, из них около 2000 детей. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что давать статус потерпевшего нужно не только в случае ранений и гибели близких, но и в случае разрушения жилья, вынужденного переезда и «других сложностей бытового и морально-нравственного характера».