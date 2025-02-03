Исиба извинился за слова чиновников о ядерных захоронениях на Курилах
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился за высказывания высокопоставленных должностных лиц о возможном строительстве полигона для захоронения ядерных отходов на Курильских островах. Об этом сообщает Nikkan Sports.
23 января на брифинге по выбору мест окончательного захоронения высокоактивных отходов на атомных электростанциях было внесено предложение о строительстве полигона для захоронения отходов на Северных территориях. Исполнительный директор организации по атомной энергии и окружающей среде (NUMO) тогда заявил: «Я думаю, что это хорошая идея – построить полигон для захоронения отходов на Северных территориях. Это три зайца одним выстрелом, четыре зайца одним выстрелом», – сказал он.
«Мне очень жаль. Этого никогда не должно было быть. <...> Я хотел бы выразить свои глубочайшие извинения как представитель общественности»», – сказал Исиба.
Министр экономики, торговли и промышленности Едзи Муто также заявил, что «был удивлен, когда услышал это», назвав слова о захоронении ядерных отходов необдуманными. Агентство природных ресурсов и энергетики и NUMO принесли извинения.
24 января Исиба, выступая перед правительством, заявил, что считает сложными отношения между Японией и Россией, но при этом Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем. По его словам, страна намерена продолжать переговоры по мирному договору с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что Япония занимает недружественную позицию в отношении России.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны, причиной стал спор о Южных Курилах. В 1956 г. состояние войны между двумя государствами было официально прекращено, после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Позиция Токио заключается в том, что Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.