Исиба извинился за слова чиновников о ядерных захоронениях на Курилах

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны, причиной стал спор о Южных Курилах. В 1956 г. состояние войны между двумя государствами было официально прекращено, после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Позиция Токио заключается в том, что Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.