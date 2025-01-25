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В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России

Японский премьер Исиба заявил о желании решить территориальную проблему с РФ
Ведомости

Япония занимает недружественную позицию в отношении Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова японского премьер-министра Сигэру Исиба о желании решить «территориальную проблему» с РФ.

Исиба в ходе выступления перед правительством 24 января заявил, что отношения между Японией и Россией сложные, но Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем. Он подчеркнул, что страна нацелена на продолжение переговоров по мирному договору с Москвой. Представителя Кремля спросили, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», – сказал Песков ТАСС.

В марте 2022 г. в МИД России на фоне введения Японией антироссийских санкций заявили, что прекращают переговоры с властями этой страны о заключении мирного договора. Москва также отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.

Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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