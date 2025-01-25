В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России

В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении РоссииЯпонский премьер Исиба заявил о желании решить территориальную проблему с РФ
Япония занимает недружественную позицию в отношении Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова японского премьер-министра Сигэру Исиба о желании решить «территориальную проблему» с РФ.
Исиба в ходе выступления перед правительством 24 января заявил, что отношения между Японией и Россией сложные, но Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем. Он подчеркнул, что страна нацелена на продолжение переговоров по мирному договору с Москвой. Представителя Кремля спросили, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения.
«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», – сказал Песков ТАСС.
В марте 2022 г. в МИД России на фоне введения Японией антироссийских санкций заявили, что прекращают переговоры с властями этой страны о заключении мирного договора. Москва также отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.
Согласно позиции Токио, Москва должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.