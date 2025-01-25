В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России

Исиба в ходе выступления перед правительством 24 января заявил, что отношения между Японией и Россией сложные, но Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем. Он подчеркнул, что страна нацелена на продолжение переговоров по мирному договору с Москвой. Представителя Кремля спросили, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения.